Lange Durststrecke des TVG soll endlich enden

Groß-Rohrheim. Ein einziges Spiel haben die Handballer des TV Groß-Rohrheim in dieser Saison in der Landesliga gewonnen: Das Heimspiel gegen die HSG Bieberau-Modau II. Das war am dritten Spieltag Mitte November und mit 3:3 Punkten hatte das Team von Trainer Tim Borger einen glänzenden Start hingelegt. Nun steht am Sonntag (17 Uhr) das Rückspiel an und ein Blick auf die Tabelle zeigt: Angesichts von 3:13 Punkten und dem letzten Rang ist es mal wieder Zeit für einen TVG-Sieg.

Wenn nicht gegen Bieberau-Modau, gegen wen dann, möchte man angesichts des Hinspielerfolgs und der Tatsache, dass die HSG als Vorletzter (3:9) auch keine Bäume ausgerissen hat, fragen. „Wenn Bieberau keine Verstärkungen aus der ersten Mannschaft bekommt, dann sollten wir dort punkten“, weiß Borger um die Möglichkeiten der HSG, aus dem Drittliga-Oberbau Akteure nach unten abzuordnen und sieht dies als große Ungewissheit.

Immerhin sieht es beim TVG personell gut aus. In dieser Woche waren zwar noch Spieler im Urlaub, sind aber gesund zurückgekommen und so hat Borger seinen kompletten Kader beisammen. Nicht ganz so gut hat dem Trainer gefallen, dass die für vergangenes Wochenende geplante Partie gegen den Drittletzten Roßdorf/Reinheim nicht stattfand. „Natürlich ist es richtig, dass das Spiel wegen eines Corona-Falls abgesagt wurde. Aber was die Vorbereitung angeht, war das ärgerlich: Man arbeitet im Training auf so eine Partie hin, baut Spannung auf und dann findet es nicht statt“, so Borger.

Gleichzeitig rechnet er damit, dass dies in den nächsten Wochen durchaus noch öfter passieren wird. „Man bekommt es ja im privaten und beruflichen Umfeld mit: Immer mehr infizieren sich, es kommt näher. Entsprechend wird es zwangsläufig so kommen, dass auch meine Mannschaft mal betroffen sein wird. Das muss man so realistisch sehen.“ Doch jetzt hofft Tim Borger erstmal, dass das Spiel am Sonntag erfolgreich über die Bühne geht. „Und dann schauen wir von Woche zu Woche.“ me

