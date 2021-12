Länderspiele ohne Zuschauer

Mannheim. Der Deutsche Handballbund hat angesichts der Corona-Situation den Vorverkauf für die Länderspiele gegen Serbien am 7. Januar in Mannheim sowie am 9. Januar in Wetzlar gestoppt. „Sehr gern hätten wir unseren Fans in großer Zahl den Besuch der Länderspiele ermöglicht. Und auch unserer Nationalmannschaft hätten diese Partien in den zu Jahresbeginn sonst stets ausverkauften Spielen atmosphärisch zusätzlichen Schwung auf dem Weg zur EHF Euro 2022 gegeben. Dass wir all das aktuell nicht ermöglichen können, ist sehr bitter“, erklärte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB in einer Mitteilung.

Für bereits erworbene Karten läuft eine Rückabwicklung. Sollten kurzfristig doch noch Zuschauer erlaubt sein, will der Verband Ehrenamtlichen den Besuch der Spiele ermöglichen. Im Fernsehen werden beide Partien übertragen. Die ARD zeigt die Begegnung am 7. Januar ab 16 Uhr aus Mannheim, Sport1 sendet am 9. Januar ab 19.05 Uhr aus Wetzlar. red