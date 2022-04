Knielingen eine Nummer zu groß

Viernheim. Gewonnen und doch verloren haben die Badenliga-Handballer des TSV Amicitia Viernheim. Im Halbfinale um die Badenliga-Meisterschaft ist für die Südhessen nach dem 25:24 (12:13)-Heimsieg gegen den TV Knielingen die Saison beendet, es hat nicht gereicht, die 20:24-Hinspielniederlage wettzumachen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das war noch einmal ein tolles Spiel vor großer Kulisse. Es hat wirklich Spaß gemacht, nur das Ergebnis stimmte nicht ganz“, meinte TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller nach dem Aus. „Wir wären gerne ins Finale gekommen, hätten dem Verein und den vielen Helfern aus dem Umfeld die Endspiele um die Meisterschaft geschenkt. Aber man muss auch zugeben: Knielingen war über 120 Minuten die bessere Mannschaft“, bilanzierte der Coach, der mit dem Erreichen des Halbfinals das Saisonziel bereits erreicht hatte. „In Moment schmerzt das Aus schon, aber ich denke, in ein paar Tagen wird man das auch anders sehen und viel Positives aus der Runde mitnehmen.“

Es waren am Ende Nuancen, die den Unterschied machten. Und es begann schon mit einem verworfenen Strafwurf in der zweiten Minute. Auch in der Folge waren es immer wieder unglückliche Aktionen, mit denen die Viernheimer es verpassten, Nadelstiche zu setzen. Mehrfach führten die Gastgeber mit zwei Treffern, aber zu mehr reichte es nicht. „Wir kamen nie in eine Phase, in der Knielingen hätte anfangen müssen, zu zittern. Das ist uns einfach nicht gelungen“, so Müller.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Letztmals keimte beim 24:22 (57.) Hoffnung auf, die vier Tore doch noch aufholen zu können, aber Knielingen egalisierte zum 24:24 (59.), ehe Justus Mehl zehn Sekunden vor dem Ende mit dem 25:24-Siegtreffer zumindest für ein versöhnliches Ende sorgte – auch wenn direkt nach der Schlusssirene niemandem im Viernheimer Lager zum Jubeln zumute war.

Heddesheim – Eppelheim 27:25

Die Chance auf den Klassenerhalt hat indes die SG Heddesheim gewahrt: Nach dem 29:21-Erfolg vor einer Woche in Eppelheim gewann das Team von Trainer Mario Donat auch das Rückspiel in eigener Halle und steht nun im Finale um den Liga-Verbleib. Die SGH trifft am 30. April und 7. Mai auf die SG Stutensee-Weingarten. „Wir haben das heute sehr souverän gelöst, kamen nie in die Gefahr, in der Addition aus dem Hinspiel Probleme zu bekommen“, meinte SGH-Trainer Mario Donat. Nur Mitte der zweiten Hälfte lag Heddesheim zwischen dem 16:17 (38.) und 20:21 (46.) zurück, fing sich dann aber wieder und feierte einen verdienten Erfolg, „auch wenn sich immer wieder ein paar Fehler einschlichen“, so Donat. „Jetzt müssen wir uns konzentriert auf Stutensee vorbereiten, um den letzten freien Platz in der Badenliga zu erringen und den Abstieg zu vermeiden“, richtete der Trainer den Blick gleich wieder nach vorne. me