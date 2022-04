Klares Ziel: Zurück zu alter Stärke

Lampertheim. Im letzten Spiel vor der Osterpause bekleckerten sich die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola nicht mit Ruhm. In eigener Halle mühte sich der Titelaspirant zu einem 23:22-Sieg gegen die TGB Darmstadt. Immerhin: Dass sie es besser können, das können die Lolas bereits am Sonntagnachmittag (16 Uhr) zeigen: Denn dann steigt das Rückspiel gegen die Darmstädterinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„So wie vor zwei Wochen dürfen wir nicht noch einmal auftreten. Wir müssen wesentlich stärker in den Gegenstoß kommen. Das Umschaltspiel gilt es zu forcieren“, fordert FSG-Trainer Dieter Petermann. Die Grundlage hierzu soll in einer wesentlich beweglicheren, auf Ballgewinne ausgerichtete Deckung gelegt werden: „Wir müssen Darmstadt mit unserer antizipativen Abwehr unter Druck setzen“, meint der Coach.

Mit der Trainingsleistung war Petermann zuletzt sehr zufrieden. Es wurde viel am Tempo-Spiel gearbeitet und die Früchte sollen nun eingefahren werden. „Das muss schon unser Anspruch sein“, unterstreicht er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spitzenspiel gegen Crumstadt

Im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg geht es darum, möglichst keine Punkte mehr liegenzulassen und dann am 30. April im Spitzenspiel die Weichen Richtung Bezirksoberliga zu stellen. „Alles läuft auf das Spiel gegen Crumstadt hinaus. Dort müssen wir gewinnen“, betont Petermann. Tatsächlich liegt Crumstadt/Goddelau derzeit mit 22:4 Punkten aufgrund dreier mehr ausgetragener Spiele vor den Lolas (17:3), haben aber das Hinspiel gewonnen. „Crumstadt ist schon sehr solide“, hat der FSG-Trainer Respekt vor dem Kontrahenten. Die anderen Mannschaften sind schon deutlich zurück und umso wichtiger ist es für die Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim, gegen die vermeintlich leichten Gegner nicht zu patzen. „Allzu viele Punkte möchte ich nicht mehr abgeben“, meint Dieter Petermann, was aber übersetzt wohl eher bedeutet, dass kein einziger Punkt mehr abgegeben werden soll. me