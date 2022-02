Klare Ansage statt Rechenspiele

Mannheim. Ein Badenliga-Derby fällt aus, das andere findet statt: Während die Partie zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und der SG Heddesheim am Donnerstag auf Bitten der südhessischen Handballer und Zustimmung der SGH abgesagt wurde, sieht es für die Begegnung zwischen dem TV Friedrichsfeld un der TSG Plankstadt gut aus.

Zwar haben auch bei den Friedrichsfeldern zuletzt Spieler corona-bedingt pausiert, aber von fünf aktiven Fälle wie in Viernheim ist man beim TVF weit entfernt, zumal die ersten ihre Quarantäne auch schon wieder beendet haben. „Bei uns hat es leider richtig viele erwischt. Wir sind dankbar, dass Heddesheim ohne langes Zögern unserem Wunsch nach einer Verlegung zugestimmt hat“, sagt TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller – wohlwissend, dass es schwer wird, einen Nachholtermin zu finden. „Wir werden das Derby wohl unter der Woche austragen müssen“, glaubt Heddesheims Sportlicher Leiter Thomas Schmid.

Beim TV Friedrichsfeld gab es zuletzt drei bestätigte und einen Verdachtsfall, wobei zwei aus diesem Kreis wieder im Training sind. „Eventuell können sogar drei von ihnen schon wieder gegen Plankstadt auflaufen“, hofft TVF-Sprecher Florian Kuhn. Das Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn und Konkurrenten um den begehrten Platz vier, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt, hat für Friedrichsfeld richtungsweisenden Charakter. „Wir müssen gewinnen, wenn wir Vierter werden wollen“, unterstreicht Kuhn, wohlwissend, dass das „richtig schwer“ wird. „Plankstadt hat eine stabile Mannschaft mit gefährlichen Distanzschützen“, kennt er die Qualität des Gegners, bei dem man im Hinspiel mit 25:24 gewann. „Da zeigten wir eine sehr gute Leistung. Die brauchen wir jetzt auch wieder“, so der Sprecher.

Nach zwei Niederlagen in Folge wird es für die Friedrichsfelder in erster Linie darum gehen, eine stabile Deckung zu stellen. Im Angriff sollen die Fehler minimiert und mit einer guten Chancenverwertung Sicherheit erlangt werden. „Uns kommt vielleicht entgegen, dass wir mehr im Spielrhythmus sind als die Plankstädter“, sagt Kuhn. Die TSG hat seit Ende November nur ein Spiel absolviert, dabei in Oftersheim vor zwei Wochen mit 25:26 verloren. Friedrichsfeld musste lediglich am vergangenen Wochenende seine Partie gegen Hardheim wegen Corona-Fällen absagen.

Entsprechend fehlt auch der Tabelle zur Zeit etwas die Aussagekraft: Der TVF ist mit 11:9 Punkten auf dem begehrten Platz vier, Plankstadt mit 10:6 Zählern und zwei weniger ausgetragenen Partien Fünfter. „Wir müssen aber nicht viel rechnen: Um Platz vier zu erreichen, müssen wir gegen die TSG gewinnen“, lässt Kuhn keine Zweifel aufkommen.

Hinzu kommt, dass die Friedrichsfelder ihrem neuen Trainer Markus Gutsche ein gelungenes Debüt bescheren wollen. Seit zwei Wochen arbeitet der frühere Zweitliga-Spieler jetzt mit dem TVF und will sich nun mit einem Sieg in der Lilli-Gräber-Halle vorstellen. me