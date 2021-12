Keine Handball-Spiele ab der BW-Oberliga am Wochenende

Mannheim. Erst am Freitagabend haben die drei Handball-Verbändes in Baden-Württemberg auf die neue Corona-Verordnung der Landesregierung reagiert, die ab 4. Dezember gilt. Auf ihren Homepages machten die Verbände folgende Information publik: "Aufgrund der Kurzfristigkeit der Notverkündung durch die Landesregierung und der damit verbundenen 2G+-Regel, nicht nur für Zuschauer sondern auch für alle beteiligten Sportler, Trainer, Schiedsrichter etc., sehen sich die drei Handballverbände in Baden-Württemberg dazu gezwungen, kurzfristig den Spielbetrieb am Wochenende 4./5. Dezember in den drei Verbänden, ihren Bezirken und der Baden-Württemberg-Oberliga abzusetzen." Die Clubs sollen im Lauf der kommenden Woche ausführliche Informationen erhalten, was die Verordnung für sie bedeutet.

