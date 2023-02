Kein Sieger im Ried-Derby

Lampertheim. Mit offenem Visier, selten hochklassig, aber dafür umso spannender. So wurde das Derby der Handball-Bezirksliga A zwischen den beiden Ried-Rivalen TV Lampertheim und TG Biblis am Donnerstagabend geführt. Am Ende stand ein 31:31 (14:13)-Unentschieden auf der Anzeigetafel der Jahnhalle. Ein Resultat, mit dem beide Seiten gut leben konnten.

„Im Vorfeld hätte ich einen Punkt sofort genommen, wenn er mir angeboten worden wäre“, meinte TVL-Trainer Achim Schmied im Anschluss. Da er kurzfristig nur sieben Akteure aus dem eigentlich Erstmannschaftskader zur Verfügung hatte und auf fünf Akteure aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen musste, hatte sich Schmied nicht viel ausgerechnet. „Aber die Jungs haben das dann wirklich gut gemacht. Sie hielten sich an die taktischen Vorgaben und Max Griesheimer im Tor hat einen guten Job gemacht“, sah der Trainer sein Team nicht nur auf Augenhöhe, sondern in der Schlussphase sogar mit den besseren Karten. Dies gab auch der Bibliser Coach Sascha Schnöller, der erneut nur eine dünne Besetzung am Start hatte, zu: „ Lampertheim hätte den Sack zumachen können. Aber wir hatten am Ende des packenden Derbys auch das nötige Glück. Ich denke, das Remis ist gerecht.“ Darauf konnten sich beide Seiten tatsächlich einigen.

Biblis mit schnellem Umschaltspiel

Zeigte eine gute Leistung: TVL-Torwart Max Griesheimer. © Berno Nix

In der Anfangsphase war noch auf beiden Seiten viel Nervosität zu erkennen, die technischen Fehler und schwachen Würfe waren ein untrügliches Zeichen. Nach dem 9:9 (22.) waren es dann die Bibliser, die sich auf drei Tore absetzen konnten (10:13, 26.), aber schon zur Pause hatte Lampertheim mit einem 4:0-Lauf das Spiel gedreht. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen, auch wenn Biblis zwischenzeitlich von 18:19 auf 22:19 davonzog. Beim 22:22 stand es wieder pari. Und es blieb dabei: Lampertheim erarbeitete sich seine Chancen, Biblis antwortete meist mit schnellem Umschaltspiel. Bis bei den Routiniers auf Seiten der Gäste etwas die Luft ausging. „Da hat man gemerkt, dass Lampertheim von Beginn an immer wieder auswechseln konnte, während unser Rückraum durchspielen musste“, so Schnöller.

Lampertheim machte aus dem 28:28 (54.) ein 30:28 (57.) und lag auch noch beim 31:29 75 Sekunden vor dem Ende mit zwei Toren vor. Biblis antwortete mit einem schnellen Treffer von Felix Schmitzer, aber nun war es der TVL, der in Ballbesitz in die Schlussminute ging. „Da hätten wir – wie schon im Angriff zuvor – den Sack zumachen müssen“, ärgerte sich Achim Schmied, dass sich seine Mannschaft erneut einen Ballverlust leistete. Erik Waschitzka egalisierte 29 Sekunden vor der Schlusssirene zum 31:31.

TVL-Tore: Nieter (9/4), Kühr (7), Lochbühler (4), Heiler (3/1), Karb, Kettler, Gaebler, König (je 2).

TGB-Tore: Reis (11), Winkler (8/4), Felix Schmitzer (7), Waschitzka, Schneider (je 2), Dotzauer (1). me