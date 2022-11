Kein gewöhnlicher Aufsteiger

Biblis. Gleich gegen zwei frühere Nationalspielerinnen müssen am Sonntag (18 Uhr) die A-Liga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim ran: Im Auswärtsspiel beim Aufsteiger HSG Bensheim/Auerbach III bekommt es das Team von Trainer Armin Schulz unter anderem mit Ingrida Bartaseviciene und Ivana Sazdovski zu tun. HSG-Spielertrainerin Bartaseviciene, die im rechten Rückraum spielt, ist 84-fache litauische Nationalspielerin. Die linke Rückraumspielerin Sazdovski trug das Trikot Mazedoniens. Alleine diese Personalien machen schon deutlich, dass die HSG, ein Team aus dem Unterbau der Flames, kein normaler Aufsteiger ist. Die Bibliserinnen werden wohl nur nur Außenseiterchancen haben.

Doch die FSG fährt mit dem Rückenwind von drei Siegen in Serie an die Bergstraße und will die Gastgeberinnen, die bis auf die beiden Ausnahmen ansonsten vor allem junge Spielerinnen in ihren Reihen haben und als Team noch nicht wirklich gefestigt scheinen, zumindest ärgern. „Wir haben uns von unserem 0:6-Fehlstart in die Saison inzwischen erholt, uns als Mannschaft gefunden und einen tollen Spirit entwickelt“, findet Armin Schulz. Aber die Favoritenrolle am Sonntag hat sicherlich Bensheim/Auerbach inne, trotz des holprigen Saisonstarts mit bislang 5:5 Punkten. me

Steht mit der FSG vor einem schwerem Auswärtsspiel: Miriam Schmitzer. © Nix