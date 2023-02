Kämpferisch zum Spitzenreiter

Lampertheim. Ideal waren die letzten beiden Wochen nicht: Die Handballer des TV Lampertheim mussten ihre Trainingseinheiten wegen Fastnachtsveranstaltung in der Halle ausfallen lassen. Erst am Donnerstagabend bat Trainer Achim Schmied sein Bezirksliga-A-Team wieder zu einer Übungseinheit.

Doch TVL-Trainer Schmied gibt sich vor dem Spiel am Sonntagabend (18 Uhr) beim Meisterschaftsfavoriten TV Trebur kämpferisch: „Wir wissen sehr wohl, dass bei uns vieles passen muss und bei Trebur einiges schief gehen sollte, wenn wir dort was holen wollen. Aber wir haben auch beim 26:29 im Hinspiel gezeigt, dass wir an einem guten Tag nah dran sind.“

Treffen mit zukünftigem Trainer

Für die Spieler aus der Spargelstadt ergibt sich in dieser Partie die Gelegenheit, ihrem neuen Trainer ihr Können unter Beweis zu stellen: Auf der Kommandobrücke des Tabellenführers steht mit Tobias Führer der Coach, der nach der Runde Achim Schmied beim TVL beerben wird. „Vielleicht kitzelt das bei dem ein oder anderen ja ein paar Prozent mehr heraus“, hofft Schmied.

Einfach nur austrudeln lassen wollen die Lampertheimer die Runde nicht, auch wenn angesichts von 17:17 Punkten und aktuell Rang acht nur noch wenig Verschiebungen nach oben oder unten möglich scheinen. Platz vier ist mit sieben Zählern ebenso wohl außer Reichweite wie der Drittletzte Rang, auf den die Spargelstädter schon neun Punkte Vorsprung haben. „Aber wir haben schon noch den Anspruch, das Maximale an Punkten zu holen. Wir haben noch neun Spiele und damit neun Gelegenheiten, zu gewinnen“, möchte Achim Schmied zumindest mehr Spiele gewinnen als verlieren.

Führer würde sich indes nur allzu gerne mit der Meisterschaft aus Trebur verabschieden, nachdem der TVT in den vergangenen Jahren regelmäßig auf Rang zwei durchs Ziel ging. Aktuell ist Trebur mit 35:1 Punkten gleichauf mit dem Liga-Zweiten Bieberau-Modau. me