Im Schongang

Lampertheim. Die A-Liga-Handballer des TV Lampertheim haben in die Erfolgsspur zurückgefunden. Eine Woche nach der bitteren 28:32-Niederlage in Mörfelden gewannen die Spargelstädter am Samstag in überzeugender Manier gegen die SG Egelsbach II mit 43:22 (22:11). „Wir haben das über weite Strecken wirklich gut gemacht, allerdings muss man auch zugeben, dass es Egelsbach in dieser Konstellation sehr schwer haben wird“, sah TVL-Trainer Achim Schmied die Gäste, die zudem nur sieben Feldspieler am Start hatten, an diesem Tag als nicht konkurrenzfähig.

Lampertheim legte einen Blitzstart hin, führte nach sieben Minuten mit 7:0. „Da war schon klar, in welche Richtung das Spiel laufen wird“, so Schmied: „Die Gegenwehr war insgesamt recht gering.“ Nach dem 10:2 (13.) schlichen sich dann einige Nachlässigkeiten ins TVL-Spiel ein, die allerdings nur bedingt ins Gewicht fielen. „Natürlich hätten wir uns noch weiter absetzen müssen, aber wenn man so deutlich führt, ist es schwer, die Konzentration hochzuhalten“, hatte der Trainer durchaus Verständnis.

Aber auch so blieb Lampertheim spielbestimmend, führte 13:4 und 18:8 und ging mit einem 22:11 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie einseitig, obwohl die Spargelstädter munter wechselten und einige Dinge probierten. Über 32:14 (42.) schraubten die Gastgeber den Vorsprung auf 38:17 (52.) und gewannen am Ende auch mit 21 Toren Vorsprung.

Positiv: Sein Comeback feierte bei den Lampertheimern der zuletzt an einer Bänderverletzung laborierende Tim Pfendler, er bekam erste Einsatzzeiten. Und dann waren da noch die jungen TVL-Spieler um Lukas Bach, die ihre Sache gut machten. „Sie haben ihre Chancen genutzt und viele Spielanteile erhalten. Mit ihren Torerfolgen zudem auch Selbstvertrauen getankt“, ist Achim Schmied überzeugt. Ein Sonderlob erhielt zudem Jonas Gaebler mit einer starken Leistung.

Nun haben die Lampertheimer erst einmal ein spielfreies Wochenende, ehe am 16. Oktober der ambitionierte TV Trebur in die Jahnhalle kommt. „Das wird ein Kontrastprogramm zu Egelsbach“, meinte der TVL-Coach, der die Treburer zu den Meisterschaftsfavoriten zählt. „Auf dieses Spiel werden wir uns jetzt in aller Ruhe vorbereiten und ich werde mir die Treburer nächstes Wochenende auch noch einmal bei ihrem Spiel gegen Roßdorf anschauen“, will Schmied nun auch gegen ein Top-Team nachlegen.

TVL-Tore: Bach (10), Gaebler (8), Größler (6/2), Karb, Nieter (je 5), Zielonka (3), Kettler, Reiber (je 2), Meszaros, Pfendler (je 1). me