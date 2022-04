Im Kellerduell gegen eine „echte Wundertüte“

Groß-Rohrheim. „Das ist eine echte Wundertüte für uns.“ Tim Borger, Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rohrheim, blickt mit gemischten Gefühlen auf die letzte Partie der Vorrunde am Sonntag um 17 Uhr bei der Drittliga-Reserve der HSG Bieberau-Modau. „Wenn die sechs, sieben Spieler auflaufen, die auch in der dritten Liga dabei sind, ist das natürlich eine extrem schwere Aufgabe. Wenn es nur der eigentliche Stamm der zweiten Mannschaft ist, dann sollten wir endlich mal wieder punkten“, fasst Borger die Situation vor dem Duell Letzter gegen Vorletzter zusammen.

Mit einem Sieg könnte der TVG seine Ausgangsposition vor Beginn der Abstiegsrunde verbessern und die Chance auf den Klassenverbleib wahren. „Wir brauchen eine Leistungssteigerung, wenn in drei Wochen die Abstiegsspiele losgehen. Ein Sieg in Bieberau wäre da auf alle Fälle eine gute Voraussetzung – alleine was das Selbstvertrauen angeht“, so der Trainer. „Wir wollen jetzt noch einmal alles raushauen und dann den Akku wieder etwas aufladen, um ab dem 23. April anzugreifen.“ Nach dem abgesagten und als verloren gewerteten Nachholspiel am Dienstag gegen Egelsbach hat sich die personelle Situation bei den Ried-Handballern kaum gebessert. Doch Borger gibt sich kämpferisch und hat seinem Team taktisch einiges mit auf den Weg gegeben.

Gute Erinnerungen an Hinspiel

Bei der HSG Bieberau bekommt es der TVG mit gut ausgebildeten, jungen Spielern zu tun, die aber durch die häufigen Wechsel zwischen erster und zweiter Mannschaft nicht perfekt eingespielt sein können. Damit ist die Stärke des Teams gleichzeitig auch eine Schwäche.

„Aber für uns bleibt es dabei: Wir müssen uns auf uns konzentrieren, unsere Leistung abrufen und endlich auch mal zeigen, dass wir auch auswärts zu einer guten Leistung fähig sind“, erklärt Borger und erinnert gerne an das Hinspiel gegen die HSG: Da gelang den Groß-Rohrheimern ein 34:32-Heimsieg – es sollte der bislang einzige doppelte Punktgewinn bleiben. me