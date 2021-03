Biblis. Tobias Führer ist als Handball-Trainer an vielen Stellen gefragt. Neben seinem Engagement bei den Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim ist er auch Coach beim Männer-A-Ligisten TV Trebur, hat eine D-Jugend beim TSV Pfungstadt und ist Trainer einer Bezirksauswahlmannschaft. Entsprechend intensiv beschäftigt sich der Lehramtsstudent mit den derzeitigen Corona-Lockerungen – und nicht immer hat er Verständnis für die Entscheidungen der Politik.

Auf seine Aktiven-Mannschaften hat die neue Corona-Lockerung keine Auswirkungen. „Wir werden in Biblis weiterhin unsere Lauf-Challenge absolvieren und uns einmal pro Woche mit einer Video-Konferenz zu einem Fitnesstraining treffen“, erläutert Führer.

Videos statt Wurftraining

Bislang wurde dieses Programm von seinen Spielerinnen „sehr gut angenommen“, so der Coach. „Ein harter Kern von elf, zwölf Spielerinnen waren eigentlich immer dabei. Ein paar andere so gut wie nie“, hat der Trainer beobachtet, macht aber auch keiner einen Vorwurf daraus: „Es ist freiwillig und jede muss für sich schauen, wie sie sich am besten fit halten kann. Wenn die anderen individuell etwas machen, dann ist das auch gut.“

Der Plan des in Biblis wohnenden Vollblut-Handballers ist, dass spätestens im Juli die Vorbereitung auf die neue Saison startet. „Wenn wir uns früher wieder treffen können – auch draußen – werden wir das aber sofort machen“, hat er gerade erst mit seinem Team in einer Video-Konferenz beschlossen.

Ganz anders sieht es für seine Jugendmannschaft beim TSV Pfung-stadt aus. „Da werden wir nächste Woche loslegen. Das bin ich auch den Jungs schuldig“, findet Führer, der bislang auch dort Training per Video-Meeting abgehalten hat, „was absolut super gelaufen ist. Da waren eigentlich immer alle dabei. Ich ziehe meinen Hut, wie die Kinder das durchgezogen haben“, sieht sich der Coach nun auch in der Bringschuld, nachdem die Landesregierung in der neuen Corona-Verordnung beschlossen hat, dass unter 15-Jährige wieder komplett trainieren dürfen, in beliebiger Zahl und ohne Kontaktbeschränkung. Einzige Forderung: im Freien. „Wir sind gerade dabei, das endgültig zu organisieren und werden dann starten“, so Führer, der aber zugibt: „Hier fehlt mir das Verständnis, das das erlaubt wird.“

Hier verboten, dort erlaubt

Dabei spricht er seine Erfahrungen in einer Grundschule an, in der er gerade für sein Studium im Praktikum arbeitet: „Hier sind die Klassen halbiert, alle haben Masken auf, müssen diese auch beim Spielen in der Pause tragen. Mittags nehme ich dann 20 Kinder, trainiere mit ihnen ohne Maske und mit vollem Kontakt. Sogar Spiele sind ja erlaubt“, wundert sich der Trainer. Wie es hingegen mit der Bezirksauswahl weitergeht – eigentlich steht die Sichtung des Jahrgangs 2009 an – ist indes noch nicht final geklärt: „Wir haben nächsten Samstag ein Online-Meeting mit den anderen Bezirksauswahltrainern und dann schauen wir, wie es weitergeht“, kann sich Tobias Führer durchaus vorstellen, dass auch hier schnell der Startschuss fällt. Allerdings schiebt er gleich hinterher: „Man weiß aber nicht, wie lange es erlaubt sein wird.“ me