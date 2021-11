Im Derby platzt endlich der Knoten

Heddesheim. Die Handballerinnen der SG Heddesheim waren in den vergangenen Wochen arg gebeutelt, drei Spiele ohne Sieg nagten am Selbstvertrauen. Aber ausgerechnet im Badenliga-Derby gegen den TSV Amicitia Viernheim scheint beim Team von Trainer Marcus Otterstädter der Knoten geplatzt zu sein: Mit 27:15 (13:7) deklassierte die SGH die Südhessinnen. „Heute hat bei uns all das wieder geklappt, was zuletzt schief gelaufen ist“, war Otterstädter die Erleichterung anzumerken.

Heddesheim erwischte einen guten Start, führte nach 13 Minuten mit 6:2 und hatte zu diesem Zeitpunkt schon den Positionsangriff des TSV Amicitia im Griff. Nach dem 7:6 erhöhte die SGH auf 12:6 und als nach dem Seitenwechsel die Führung auf 19:11 (42.) ausgebaut wurde, war die Entscheidung gefallen. Viernheim versuchte zwar alles und öffnete seine Deckung, aber Heddesheim hatte an diesem Tag immer die passende Antwort parat. „Wir haben uns diesen Sieg mit einer geschlossen starken Leistung verdient“, so Otterstädter. „Wenn wir vorne mal einen Fehler gemacht haben, konnten wir das häufig in der Defensive wieder wettmachen. Unsere Abwehr war heute spielentscheidend.“

HG Saase – TV Brühl 26:20 (8:12)

Mit einer wahren Energieleistung stürzte Saase den bislang ungeschlagenen Tabellenführer aus Brühl. Nachdem die HG im ersten Abschnitt immer einem Rückstand hinterherlief, gelang nach dem Seitenwechsel binnen 13 Minuten die Wende: Aus einem 8:12 machte die Mannschaft von Trainer Branko Dojcak eine 16:15-Führung und baute diese nach dem 19:18 auf 23:18 (54.) entscheidend aus. me