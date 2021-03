Göppingen/Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach hat sich in der Handball-Bundesliga der Frauen das vierte Herzschlagfinale in Folge geliefert: Mit 28:27 (12:15) gewannen die Flames am Sonntag bei Frisch Auf Göppingen. Wie in den engen Begegnungen in der Vorwoche gegen Bad Wildungen (33:32) und Buxtehude (31:31) sowie zuvor in Leverkusen (26:27) fiel die Entscheidung in den finalen Sekunden. Der HSG gelang es, den letzten Angriff von Frisch Auf auszubremsen und somit den Vorsprung ins Ziel zu bringen.

AdUnit urban-intext1

„Wir sind absolut froh über die zwei Punkte, es hätte auch in die andere Richtung gehen können“, bilanzierte Trainerin Heike Ahlgrimm. „Es war kein Mega-Spiel von uns, aber wir haben uns reingekämpft und sind über die Emotionen gekommen.“ Überschattet wurde der Erfolg von der Verletzung von Isabell Hurst. Für die Kreisläuferin war die Partie nach 49 Minuten beendet, nachdem sie sich bei einer Abwehraktion die rechte Schulter auskugelte. Die lädierte Schulter wurde umgehend eingerenkt. Über die Schwere der Verletzung ließ sich am Sonntag noch nichts sagen.

Erste Fehler nach starkem Start

Beste Werferinnen beim Tabellensiebten waren Lisa Friedberger (7/5), Hurst (5), Sarah Dekker und Elisa Stuttfeld (beide 4). Für das abstiegsgefährdete Göppingen trafen Romy Morf-Bachmann (6) und Pascale Wyder (5) am häufigsten.

Die Flames kamen gut ins Match und dominierten die Anfangsphase. Die Abwehr ließ so gut wie nichts zu und hielt Göppingen bis zur zwölften Minute bei zwei Toren. Im Angriff agierten die Gäste von der Bergstraße sehr flexibel. Am Kreis sorgte Hurst für Betrieb. Sie war häufig nur durch Fouls zu stoppen. Die daraus resultierenden vier Siebenmeter verwandelte Friedberger sicher. Aus dem Rückraum heraus fand die HSG mit spielerischer Finesse ebenfalls Lösungen bis zur 7:3-Führung.

AdUnit urban-intext2

Nach dieser starken Phase schlichen sich erste Fehler mit unnötigen Ballverlusten ein; die Gastgeberinnen steigerten sich, glichen zum 10:10 erstmals aus (22.) und setzten sich auf 13:10 (27.) ab.

Nach einem von beiden Mannschaften unruhigen Einstieg in den zweiten Abschnitt fanden die Flames langsam wieder ihren Rhythmus. Hurst sorgte mit dem Treffer zum 23:22 (48.) für die erste Führung der HSG in Durchgang zwei.

AdUnit urban-intext3

In der Schlussphase taten sich beide Mannschaften in der Offensive schwer und schlossen einige Angriffe überhastet ab. Ivancok brachte die Flames mit 26:25 nach vorn (54.). Diese Führung hielt Helen van Beurden im Siebenmeter-Duell gegen Louisa Wolf fest (55.). Erneut Ivancok und Dionne Visser, die nach einem Lattenkracher von Friedberger zur Stelle war, erhöhten auf 28:26. Göppingen verkürzte durch Sina Ehmann (60.) zum 27:28. Die Flames ließen den anschließenden Angriff ungenutzt, so dass Frisch Auf zwölf Sekunden vor dem Abpfiff in Ballbesitz kam, diese Chance jedoch liegen ließ: Ehmann erlaubte sich praktisch mit der Schlusssirene gegen Visser ein Stürmerfoul. eh/ü

AdUnit urban-intext4

HSG: Kockler (1. bis 44.), van Beurden (44. bis 60.) – Hurst (5), Stuttfeld (4), Heider, Spur Petersen (2), Friedberger (7/5), Dekker (4), Kühlborn, van Gulik (2/1), Ivancok (3), Niewiadomska, Kockel, Visser (1).