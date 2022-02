Hohe Hürde für TVL

Lampertheim. Eine ganz dicke Nuss haben die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim am Samstagabend (19 Uhr) zu knacken: Das Auswärtsspiel beim TV Siedelsbrunn zählt für TVL-Trainer Achim Schmied zu den unangenehmsten der Saison – und das nicht nur wegen der langen Anreise nach Wald-Michelbach.

„Siedelsbrunn hat eine richtig gute Mannschaft. Sie spielen sicherlich nicht den modernsten Handball, sind aber sehr erfahren und immer brandgefährlich. Insgesamt ein Team, das sehr unangenehm zu spielen ist“, kennt Schmied den Gegner bestens: „Dort hat sich seit Jahren nicht viel geändert.“

Dafür wird sich bei den Odenwäldern nach dieser Runde etwas ändern: Trainer Peter Jano sucht eine neue Herausforderung, die Spieler Aykut Demiryol und Tobias Schmidt werden gemeinsam zu einem Spielertrainer-Duo. Aber noch sitzt Jano auf der Bank und der Slowake wird seine Mannschaft gegen die Lampertheimer einzustellen wissen. „Das Spiel muss aber erst mal angepfiffen werden“, meint der 50-Jährige nach zwei coronabedingten Spielabsagen.

Tatsächlich schaut auch Achim Schmied immer wieder ängstlich auf sein Smartphone: „Wir haben acht Fälle im Umfeld. Drei in der Jugend, drei in der zweiten und zwei in der dritten Mannschaft“, zählt der TVL-Coach auf. „Aber glücklicherweise sind wir in der Ersten bislang verschont geblieben. Ich hoffe, dass das auch bis zum Spiel so bleibt und wir antreten können.“ Am vergangenen Wochenende musste er die Begegnung gegen Erfelden kurzfristig absagen: „Das ist derzeit alles sehr unkalkulierbar.“

Trotz Corona ist Schmied mit der Trainingsbeteiligung derzeit „im Großen und Ganzen zufrieden“. Es fehlen zwar immer wieder mal Spieler, meist aus beruflichen Gründen, „aber wer kann, ist auch da und es wird gut mitgezogen“, so der Trainer. In Siedelsbrunn erwartet er viel Gegenwehr, zumal es für die Gastgeber darum geht, sich einen Platz in der Aufstiegsrunde zu sichern. Aktuell ist Siedelsbrunn Siebter (9:7 Punkte) und wäre damit gerade so dabei. Lampertheim belegt Rang zehn mit 6:10 Punkten und hat immerhin noch eine gewisse Chance – aber nur, wenn jetzt ein Auswärtssieg gelingt. „Und das wird richtig schwer“, hat Schmied Respekt vor dem Gegner. me