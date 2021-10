Hohe Hürde für TG Biblis

Biblis. Nach eineinhalbjähriger Pflichtspielpause startet die erste Herrenmannschaft der TG Biblis am Samstag in die neue Saison der Bezirksliga A. Gleich zum Auftakt wartet mit der Reserve des TSV Pfungstadt eine hohe Hürde auf die Mannen von Trainer Sascha Schnöller. Spielbeginn ist um 18 Uhr. „Es kribbelt schon leicht“, freut sich der TGB-Coach nach der mehrmonatigen Vorbereitungsphase darauf, dass es endlich wieder um etwas Zählbares geht. Die Pfungstädter Reserve schätzt Schnöller als eine sehr kampf- und willensstarke Mannschaft ein, auch wenn der eine oder andere Leistungsträger in die erste Mannschaft aufgerückt ist.

Schnöller zeigt Respekt

Der TGB-Coach hat Respekt vor der harten Gangart der Gastgeber in der Defensive. „Im Angriff spielt Pfungstadt mit viel Geduld“, lautet die Einschätzung Schnöllers, der seinerseits auf eine gute Abwehr- und Torhüterleistung setzt. Nach wechselhaften Leistungen und Ergebnissen in der Vorbereitung, weiß Schnöller den Leistungsstand seiner Mannen nur schwer einzuschätzen.

Zumindest stimmt den Trainer die Trainingsbeteiligung der letzten Übungseinheiten etwas optimistisch. Auf 14 Akteure kann Schnöller in Pfungstadt zurückgreifen, auch wenn einige davon noch einen immensen Trainingsrückstand aufzuweisen haben. fh