Hoffnungsschimmer für Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim. Dieser Sieg war enorm wichtig: Die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim gewannen am Sonntagabend bei der HSG Bieberau-Modau II klar mit 35:28 (18:12) und haben damit ihre Chance auf den Klassenverbleib deutlich verbessert.

Der TVG beendet die einfache Runde zwar dennoch als Schlusslicht, aber vor der am 23. April startenden Abstiegsrunde hat das Team von Trainer Tim Borger gezeigt: Es kann noch gewinnen. Zur Erinnerung: Der letzte Punktgewinn datierte vom dritten Spieltag, als ebenfalls gegen Bieberau gewonnen wurde. Seitdem stand Groß-Rohrheim immer mit leeren Händen da, zeigte besonders auswärts selten vielversprechende Leistungen. „Jetzt haben wir auf alle Fälle etwas fürs Selbstvertrauen und natürlich auch fürs Punktekonto getan. Mit einer guten Abstiegsrunde können wir die Klasse noch halten“, meint Borger.

„Noch einmal Vollgas geben“

Vier Pluspunkte nimmt der TVG mit, nachdem einer wegen des Nichterfüllens des Schiedsrichtersolls abgezogen wurde. Einfach wird es für Groß-Rohrheim sicherlich nicht werden, aber Tim Borger will alles daran setzen, den Abstieg zu vermeiden und seinem Nachfolger auf der Trainerbank, Frank Herbert, ein Landesliga-Team zu übergeben. „Dafür müssen wir jetzt unsere Akkus etwas aufladen und dann in den Abstiegsspielen noch einmal Vollgas geben. Dass wir das können, haben wir mit dieser Begegnung gezeigt“, betont er nach dem souveränen Auswärtssieg.

Von Beginn an übernahmen die Ried-Handballer das Kommando, agierten sicher in der Deckung und setzten sich mit einem guten Umschaltspiel über 2:0 auf 7:3 (9.) ab. Nach dem 10:5 (15.) schmolz der Vorsprung auf 11:8, aber näher kamen die Gastgeber im weiteren Spielverlauf nicht mehr heran. Zur Pause führte Groß-Rohrheim mit sechs Toren, Mitte der zweiten Hälfte mit sieben (26:19, 44.). Zwei Fehler des TVG nutzte Bieberau-Modau, um noch einmal auf 22:27 (46.) heranzukommen, doch die Borger-Sieben konterte und machte spätestens beim 32:24 durch Florian Olf sieben Minuten vor dem Ende alles klar.

Nur acht Spieler im Einsatz

„Das war ein gutes Spiel von uns“, bilanzierte Borger im Anschluss. „Vor allem in der Deckung standen wir gut, haben insgesamt recht wenig zugelassen“, sagte er und ergänzte: „Vorne haben wir uns an unsere Marschroute gehalten und konsequent das umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet und vorgenommen hatten.“ Der Coach war zufrieden. Mit Blick auf die personelle Situation, ist der klare Sieg sogar noch höher einzuschätzen. Denn Borger standen gerade einmal acht Spieler zur Verfügung. Aber die, die dabei waren, zeigten eine starke Teamleistung. Die TV Groß-Rohrheim hält mit dem Auswärtssieg die Hoffnung auf ein weiteres Jahr in der Landesliga am Leben.

TVG-Tore: Niklas Fries (9/3), Olf, Alexander Anthes (je 6), Till Haas (5), Ehlert, Heß, Jan Fries (je 3).

