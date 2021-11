Hoffnung auf ersten Sieg

Heddesheim. Eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe wartet auf die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim: Am Sonntag (15 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Marcus Otterstädter bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ran. „Das ist eine Mannschaft, die einem mit ihrer offensiven Deckung das Leben schwer machen kann. Da müssen wir ebenso Lösungen finden wie in der Abwehr gegen Saskia Zachert“, hat der SGH-Coach Respekt vor der Haupttorschützin der HG,. „Aber da wird uns schon etwas einfallen, um sie aus dem Rückraum etwas zu bremsen“, ist sich Otterstädter sicher und will nach bislang 1:3 Punkten den ersten Sieg.

Sicher ist er sich aber noch nicht, mit welchem Kader er auflaufen kann. „In den vergangenen drei Wochen habe ich nie in kompletter Besetzung trainieren können, immer sind Spielerinnen krank“, so der Trainer, der zudem den zerklüfteten Spielplan alles andere als ideal findet. Tatsächlich haben die Heddesheimerinnen jetzt erst ihre dritte Partie, „ein Rhythmus kommt so nicht zu Stande“, findet er.

Auch ihren ersten Sieg wollen die Handballerinnen der HG Saase: Nach drei Unentschieden in drei Spielen soll gegen das punktlose Schlusslicht TSV Rot ein Erfolg her. Das junge Team von der Bergstraße hat bereits gezeigt, dass es mit viel Kampfgeist agieren kann und genau das fordert Trainer Branko Dojcak nun auch im Heimspiel am Samstag um 16 Uhr. me