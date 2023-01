Hildenbrand erlöst SGH

Heddesheim. Das Verfolgerduell der Frauenhandball-Badenliga war nichts für schwache Nerven. In einer auf hohem Niveau stehenden, packenden Partie, setzte sich die SG Heddesheim am Sonntag bei der HSG St. Leon/Reilingen II knapp mit 31:29 (12:15) durch, nachdem sie in der ersten Hälfte beim 6:13 (17.) schon fast aussichtslos im Hintertreffen schien.

„Wir haben tatsächlich nicht gut begonnen. Die technischen Fehler waren zu viel und wurden von St. Leon/Reilingen eiskalt ausgenutzt“, erklärte SGH-Coach Marcus Otterstätter. Doch mit zunehmender Dauer stabilisierten sich die Heddesheimer und im Tor wurde Annika Schlechter zum ganz wichtigen Faktor.

Beim 12:15 zur Pause sah das Ergebnis schon besser aus und beim 20:19 (40.) kurz nach dem Seitenwechsel stand die erste Gäste-Führung auf der Anzeigetafel. Fortan war es Heddesheim, das meist knapp vorlegte. Doch die Entscheidung in der temporeichen Partie fiel erst in der Schlussminute: St. Leon gelang der 29:30-Anschlusstreffer und noch waren 40 Sekunden auf der Uhr. Otterstätter nahm eine Auszeit, stellte sein Team auf den letzten Angriff ein und schließlich war es Eva Hildenbrand, die zum erlösenden 31:29 verwandelte.

Aus einer geschlossenen Teamleistung ragte neben Schlechter noch Linksaußen Aylin Gedik heraus, die am Ende auf neun blitzsaubere Treffer bei nur zwei Fehlversuchen kam. „Aber insgesamt war das eine tolle Vorstellung von meinem Team“, freute sich Otterstätter nach dem Auswärtscoup und der Verteidigung von Tabellenplatz zwei. me