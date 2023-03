HG hofft auf erste Punkte

Großsachsen. Gelingt jetzt endlich der erste Punktgewinn? Bei den Badenliga-Handballerinnen der HG Saase hofft man im Auswärtsspiel gegen den TV Brühl, endlich den Negativlauf beenden zu können. Im verlegten Hinspiel, das erst vor zwei Wochen stattfand, war die HG erstmals in dieser Runde mit einem Gegner über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe, unterlag am Ende ärgerlich mit 27:28. Nun will das punktlose Schlusslicht von der Bergstraße beim Tabellensechsten, der im Niemandsland der Tabelle steht, den Spieß umdrehen.

„Wir wollen auf jeden Fall noch punkten. Je früher, desto besser. Wichtig wird sein, dass wir wieder im Angriff druckvoll spielen“, meint der am Rundenende die HG bekanntlich verlassende Trainer Branko Dojcak. Sein zukünftiges Team, die SG Heddesheim, ist an diesem Wochenende spielfrei. me