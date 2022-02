Herber Rückschlag für den TVF

Mannheim. Enttäuschung pur herrschte am Sonntagabend bei den Badenliga-Handballern des TV Friedrichsfeld: Nicht nur, dass das Derby bei der SG Heddesheim aus der Favoritenrolle heraus mit 18:22 (6:13) verloren ging, auch die Teilnahme an den angestrebten Aufstiegsspielen wird immer unwahrscheinlicher. Aktuell belegt der TVF zwar noch den vierten Rang, der ausreichend wäre, hat aber schon drei Minuspunkte mehr auf dem Konto wie der Fünfte aus Plankstadt, der noch zwei Nachholspiele zu absolvieren hat.

„Das war heute wirklich ein herber Rückschlag“, schüttelte auch TVF-Sprecher Florian Kuhn fassungslos den Kopf. Insbesondere in der ersten Hälfte fiel den Friedrichsfeldern kaum etwas ein. Die Taktik Heddesheims, die Außen der Gäste weitestgehend aus dem Spiel zu nehmen, ging auf und über 4:2 und 6:5 setzte sich das Team von Trainer Mario Donat auf 12:5 kurz vor der Pause ab.

„Wir haben einige freie Chancen ausgelassen, ungewohnte technische Fehler fabriziert und kamen nie wirklich in die Bewegung, um die 6:0-Abwehr Heddesheims – wie eigentlich besprochen – auseinander zu ziehen“, bemängelte Kuhn. „Und auch in der zweiten Hälfte wurde es kaum besser.“

Tatsächlich war Heddesheim, das erneut mit argen personellen Problemen zu kämpfen hatte und nahezu mit sechs Spielern auskommen musste, beim 18:12 (50.) bereits auf der Siegerstraße. Dass die Gäste in den letzten Minuten noch auf 21:18 verkürzten und schließlich mit 18:22 verloren, war nur noch Makulatur. „Das war ein gebrauchter Abend“, brachte es Kuhn auf den Punkt. Dass mit Alexander Schreiber kurzfristig der erfolgreichste Werfer der vergangenen Wochen ausfiel, war zwar ärgerlich, taugt aber auch nicht als alleinige Entschuldigung für die mangelhafte Offensivleistung.

Hochzufrieden war natürlich Mario Donat: „Die Jungs haben sich heute wieder hervorragend präsentiert. Kämpferisch top und absolut an die taktischen Vorgaben gehalten. Sie haben alles gegeben und sich dafür belohnt.“

Eppelheim – TSV A. Viernh. 18:22

Zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde hat der TSV Amicitia die Teilnahme an den Aufstiegsspielen vorzeitig gesichert. Durch den Erfolg in Eppelheim übernahmen die Südhessen zudem die Tabellenführung und verschafften sich eine gute Ausgangsposition.

Leicht machte es das Schlusslicht den Viernheimern aber nicht. Zwar war die Mannschaft von Trainer Frank Schmitt immer in Führung, aber Eppelheim wehrte sich und profitierte dabei auch von einigen ausgelassenen Chancen des Favoriten. Am Ende war es eine glanzlose, aber solide Leistung und spätestens ab dem 20:13 (48.) gab es am Gäste-Sieg nichts mehr zu deuteln. me