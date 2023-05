Heppenheim rettet Lolas

Lampertheim. Aus eigener Kraft haben es die Handballerinnen der FSG Lola nicht geschafft, den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga zu sichern. Nachdem die Lolas am Samstag beim SV Erbach mit 27:34 (16:18) verloren, war klar, dass sie nur mit Schützenhilfe des HC VfL Heppenheim die Liga halten können. Und der HC VfL lieferte am Sonntag, gewann gegen das Schlusslicht HSG Langen mit 23:14, sicherte sich damit die Vize-Meisterschaft und zugleich der FSG die Klasse.

„Damit hat uns ein einziger Sieg seit Weihnachten gereicht – vor einer Woche in Heppenheim“, schüttelte Lola-Interimstrainer Gerd Mischler etwas fassungslos den Kopf. „Da haben wir eine richtig gute Leistung abgeliefert. Wenn wir in Erbach so aufgetreten wären, hätten wir auch dieses Spiel gewonnen“, ist sich Mischler sicher.

Abwehr zu passiv

Doch diesmal zeigte sich sein Team in der Deckung nachlässig: „Wir waren zu passiv, haben uns nicht gewehrt“, monierte der Coach. „Mit unserem Angriff können wir zufrieden sein.“ Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gerieten die Lolas mit 22:27 (49.) ins Hintertreffen und erholten sich davon nicht mehr.

Nachdem der Heppenheimer Sieg am Tag danach die Runde gemacht hatte, war die Enttäuschung schnell verflogen. „Jetzt drücke ich meiner Nachfolgerin Ingrida Bartaseviciene die Daumen, dass sie mit weniger personellen Problemen zu kämpfen hat und ihr eine solche Zittersaison erspart bleibt“, verabschiedete sich Mischler wieder in den Trainer-Ruhestand.

FSG-Tore: Vanessa Ehret (8), Katrin Grieser (6/2), Selina Bornschein (3), Anke Rettig, Ronja Schmidt (je 3/1), Janna Brötzmann (2), Vanessa Moßgraber, Yvonne Höbel (je 1). me