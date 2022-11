Heddesheim ohne Druck

Heddesheim. Eine hohe Auswärtshürde wartet am Samstagnachmittag (16.15 Uhr) auf die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim: Das Team von Trainer Marcus Otterstädter ist bei der HG Oftersheim/Schwetzingen, der einzigen verlustpunktfreien Mannschaft der Liga, gefordert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind gut gestartet, mit unseren 6:2 Punkten absolut im Soll und können ohne Druck zur HG fahren“, sieht Otterstädter die Favoritenrolle eindeutig bei Oftersheim/Schwetzingen. „Sie wollen oben mitspielen, möglichst aufsteigen. Unser Ziel ist und bleibt ein sicherer Mittelfeldplatz Richtung oberes Drittel“, stellt der SGH-Coach klar.

„Wir können ganz befreit aufspielen, wollen aber natürlich schauen, dass wie die HG ärgern können“, würde er dennoch gerne was Zählbares mitnehmen. Da kommt es ihm entgegen, dass seine Mannschaft erst am Dienstagabend beim 32:17-Kantertsieg gegen Stutensee-Weingarten viel Selbstvertrauen tanken konnte. „Darauf wollen wir jetzt aufbauen und vor allem unser schnelles Umschaltspiel weiter forcieren“, betont Otterstädter.

Noch kein Bein auf den Boden hat bislang die HG Saase gebracht und steht mit 0:8 Punkten am Tabellenende. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Branko Dojcak bei der SG Nußloch, die mit 4:2 Punkten Sechster ist, am Ball. me