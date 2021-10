Harte Arbeit, klare Siege

Mannheim. Das Endergebnis war deutlich. Deutlicher, als das Spiel eigentlich war. Im Derby der Handball-Badenliga verkaufte sich die SG Leutershausen II beim favorisierten TV Friedrichsfeld teuer, musste sich am Ende aber mit 22:35 (12:16) geschlagen geben.

„Ab Mitte der zweiten Hälfte hatten wir das Spiel sicher im Griff“, meinte TVF-Sprecher Florian Kuhn nach der Partie, gab aber auch zu: „Leutershausen hat uns in der ersten Hälfte das Leben schon ganz schön schwer gemacht.“ Dabei profitierten die Gäste aber auch von einigen unkonzentrierten Aktionen der Friedrichsfelder, markierten sechs der zwölf Treffer in Hälfte eins per Konter nach schwachen Abschlüssen des TVF. „Da waren wir trotz der Führung noch nicht so dominant, wie man es sich wünschen würde“, so Kuhn. Friedrichsfelds Trainer Marco Dubois forderte in der Pause (16:12) „deutlich mehr Konzentration“, aber erst einmal waren es die Bergsträßer, die aufdrehten und zum 17:15 (35.) verkürzten.

Erst nach dem verletzungsbedingten Aus von SGL-Spielmacher Marvin Wachter mit einer Oberschenkelblessur (41.) riss beim Team von Trainer Roger Grössl, das ohnehin personell arge Probleme hatte und nur mit elf Akteuren angereist war, der Faden, während bei den Hausherren nun Linksaußen Luca Seitz aufdrehte. Der Jüngste im TVF-Team war kaum zu stoppen, hatte eine hervorragende Trefferquote – bei sieben Toren nur einen Fehlwurf – und war auch in der Deckung sehr aufmerksam, klaute einige Bälle und verdiente sich Bestnoten.

„Er hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Dubois, unterstrich aber auch die „geschlossene Mannschaftsleistung“. Schließlich trug sich jeder eingesetzte Feldspieler auch in die Torschützenliste ein. Als Alexander Schreiber eine Viertelstunde vor dem Ende beim 26:16 erstmals eine Zehn-Tore-Führung herauswarf, war die Entscheidung endgültig gefallen. Über 31:19 (52.) eilte der TVF zum ungefährdeten 35:22-Erfolg.

Viernheim – HG Oft./Schw. 29:19

Viel investieren musste auch der TSV Amicitia, ehe der letztlich deutliche Sieg unter Dach und Fach war. „Die HG hat gut gespielt und uns das Leben richtig schwer gemacht“, bilanzierte Viernheims Trainer Christian Müller nach dem klaren Erfolg.

Die erste Viertelstunde verlief noch recht ausgeglichen, dann setzten sich die Gastgeber auf 14:7 (23.) ab. Doch Oftersheim ließ nicht locker, verkürzte wieder und erst nach dem 17:13 (38.) setzte sich der tiefer besetzte Kader Viernheims durch. „Unterm Strich war das sicherlich ein verdienter Sieg, auch weil wir uns nicht aus dem Konzept haben bringen lassen, sondern unser Spiel durchgedrückt haben“, so Müller Der Coach hob aus einer geschlossenen Teamleistung seine beiden Torhüter Marius Walter und Dennis Hoffmann hervor, „die ihre Sache richtig gut gemacht und uns immer den Rücken gestärkt haben“.