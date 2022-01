Handballer starten ohne verletzten Kohlbacher in EM-Vorbereitung

Großwallstadt. Die deutschen Handballer müssen in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft vorerst auf Jannik Kohlbacher verzichten. Der Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen und fehlte am Sonntag zum Auftakt des Lehrgangs in Großwallstadt. "Er wird bei seinem Verein behandelt. Wir warten jetzt ab, wie sich die Regeneration bei ihm entwickelt", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung und arbeitet derzeit mit 18 Spielern am Feinschliff für die Endrunde vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf Belarus, Österreich und Polen.