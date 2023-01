Handballer starten mit Sieg gegen Katar in die WM

Kattowitz. Die deutschen Handballer haben einen siegreichen Start in die Weltmeisterschaft hingelegt. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Freitag in Kattowitz das erste Vorrundenspiel in der Gruppe E gegen Asienmeister Katar mit 31:27 (Halbzeit 18:13). Beste Werfer für die DHB-Auswahl waren Juri Knorr mit acht Toren und Kai Häfner (5). Am kommenden Sonntag trifft die deutsche Mannschaft auf Serbien. Letzter Gruppengegner ist Algerien. Die ersten drei Teams aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Mehr zum Thema Auto Porsche 911 in historischen Rallye-Kostümen Mehr erfahren Turnier in Polen und Schweden Modus, Favoriten, TV: So läuft die Handball-WM der Männer Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1