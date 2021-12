Handball pausiert

Seckenheim. Eigentlich sollten die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim noch ein Spiel haben, ehe die ersehnte Weihnachtspause losgegangen wäre. Aber diese eine Partie ist kurzfristig abgesetzt worden, ebenso wie der Betrieb in allen Ligen in Baden-Württemberg. Statt am Samstagabend gegen den Tabellenzweiten HSG Strohgäu zu spielen, harren Spielerinnen, Verantwortliche und Trainer Siggi Oetzel dem, was in den nächsten Tagen noch kommt.

Cora Goldmann und die TSG Seckenheim spielen nicht. © Berno Nix

Am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, verdichteten sich die Zeichen, dass der Spielbetrieb ausgesetzt wird. Später verkündete der Badische Handball-Verband auf seiner Homepage tatsächlich, dass auf Grund der Kurzfristigkeit der Notverkündung der Corona-Verordnung durch die Landesregierung und der damit verbundenen 2Gplus-Regel keine Begegnungen stattfinden werden.

Seckenheims Trainer Oetzel rechnete schon am Freitagvormittag mit einer solchen Entscheidung, hoffte allerdings, dass dieses eine Spiel noch über die Bühne gebracht werden könnte. Und das, obwohl es personell gar nicht gut aussah und im Vorfeld sogar eine Verlegung versucht wurde. „Leider hatte der Klassenleiter dem nicht zugestimmt, da die Vorrunde bis zum 16. Januar beendet sein sollte. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt gehandhabt wird“, so der Trainer. „Vielleicht lässt sich doch noch vor Weihnachten der Spielbetrieb wieder aufnehmen. Ich denke, das Hauptproblem war die Kurzfristigkeit.“

Weshalb die TSG eine Spielverlegung anstrebte, erläutert der Trainer: „Ich hatte nur noch vier Feldspielerinnen am Dienstag im Training.“ Bei der jüngsten 23:29-Niederlage in Birkenau verletzten sich Leah Ziegler (Schulter) und Nathalie Sabisch (Finger), Cora Goldmann zog sich ebenfalls eine Blessur zu und Anne Wild hat noch Probleme nach ihrer Bänderverletzung im Sprunggelenk. Nachdem der Gegner erst im neuen Jahr einen Ausweichtermin fand und dieser vom Klassenleiter abgelehnt wurde, setzte man sich bei der TSG noch einmal zusammen, da es nur noch die Möglichkeit gab, das Spiel abzusagen oder irgendwie doch noch anzutreten. „Wir haben dann beschlossen, es zu probieren“, so Siggi Oetzel. Die Seckenheimerinnen wollten die letzten Kräfte mobilisieren und dem Favoriten Paroli bieten. Jetzt heißt es für die TSG, die mit 8:6 Punkten im Soll ist, abzuwarten. „Ich sehe eigentlich noch genügend Spielraum nach Weihnachten, um die Runde vernünftig zu beenden“, ist Oetzel alles andere als pessimistisch. me

