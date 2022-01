Als das siebte Spiel in elf Tagen vorbei, die Begegnung gegen Russland mit 30:29 (16:12) gewonnen und die Handball-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft vorbei war, formierte sich der Tross zum Gruppenfoto. Dieser Moment musste festgehalten werden. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil der Erfolg so groß, sondern weil dieses Turnier aus deutscher Sicht so extrem bizarr war.

...