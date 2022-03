Gutsche fordert mehr Konsequenz

Mannheim. Die Überraschung ist ausgeblieben, die Handballer des TV Friedrichsfeld müssen in die Abstiegsspiele der Badenliga. Das finale Spiel gegen den TV Eppelheim wurde nach der Niederlage der SG Heddesheim bei Eintracht Plankstadt am Samstag zu Makulatur. Plankstadt war nicht mehr abzufangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch genau so, wie die Friedrichsfelder im Vorfeld versprochen hatten, legten sie sich gegen Eppelheim noch einmal ins Zeug und gewannen souverän mit 35:23 (19:8). „In der ersten Hälfte haben wir trotz vieler Ausfälle eine gute Leistung gezeigt und haben dominiert“, fand TVF-Sprecher Florian Kuhn. Über 6:1 (11.) setzte sich Friedrichsfeld auf 13:4 und 19:8 zur Pause ab. Neben einer starken Deckung waren die erfolgreichen Konter der Gastgeber entscheidend für die Führung.

Marcus Gutsche schwört sein Team auf die Abstiegsrunde ein. © Lukas Adler/Pix

Doch nach dem Seitenwechsel bekam der TVF nicht mehr den richtigen Zugriff in der Deckung. Die Führung wurde zwar sicher verwaltet, aber so recht zufrieden war Trainer Marcus Gutsche nicht: „Wir können ein Spiel nicht nur mit einer guten Offensive gewinnen. Wir müssen auch in der Deckung die Bereitschaft zeigen“, meinte er. Vor allem mit Blick auf die Abstiegsspiele, in denen es auf jeden Treffer ankommt, fordert Gutsche noch einmal deutlich mehr Konsequenz.

Plankstadt – SG Heddesh. 28:19

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Rumpfmannschaft der Heddesheimer, für die die Teilnahme an der Abstiegsrunde bereits feststand, konnte bei den heimstarken Planstädtern keine Punkte mitnehmen. Die Gastgeber mussten gewinnen, um die Aufstiegsspiele zu buchen, und gingen entsprechend hoch motiviert in die Partie.

Bereits beim 10:2 nach einer Viertelstunde war klar, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde. Die Heddesheimer versuchten mit ihren gerade einmal sechs Feldspielern zwar alles, aber in Gefahr brachten sie Plankstadt zu keiner Zeit. Beim 14:18 (41.) hatte die SGH deutlich verkürzt, aber die Aufholjagd kostete Kraft, die in der Schlussviertelstunde fehlte. Plankstadt erhöhte über 22:15 auf 28:17. me