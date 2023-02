Gutes Fundament in der Abwehr

Groß-Rohrheim. Mit einer grundsoliden Leistung hat sich der TV Groß-Rohrheim die Punkte im Bezirksoberliga-Heimspiel gegen das noch sieglose Schlusslicht TGB Darmstadt geholt. Beim 29:20 (13:9)-Erfolg kamen zwar nie Zweifel am Sieg der Ried-Handballer auf, aber so richtig überzeugend war der Auftritt auch nur phasenweise. Deutlich wurde erneut: In der Deckung verfügt der TVG derzeit über mehr Qualität als in der Offensive.

Groß-Rohrheims Trainer Frank Herbert ließ in der ersten Hälfte in einer kompakten 6:0-Abwehr agieren. Diese ließ die Darmstädter kaum zur Entfaltung kommen. Allerdings fehlte auch den Gastgebern dadurch das nötige Tempo im Umschaltspiel. „Da haben wir aktuell noch Nachholbedarf“, vermisst Herbert die Konter und die Tore über die zweite Welle.

Starke Leistung: Groß-Rohrheims- Alexander Anthes überzeugte beim 29:20-Sieg gegen Darmstadt. © Berno Nix

„Immer dann, wenn wir mal schnell hinten raus spielten, waren wir erfolgreich. Es war aber einfach zu selten.“ Zwar setzten sich die Ried-Handballer ab Mitte der ersten Hälfte auf drei, vier Tore ab, aber so richtig zündete das Team noch nicht.

Daher stellte Herbert für die zweite Hälfte seine Deckung um, agierte mit einer 5:1 etwas offensiver. „Wir wollten mehr Ballgewinne und dadurch Chancen kreieren, wollten besser ins Umschaltspiel kommen“, erläutert er die Entscheidung. Tatsächlich war nun mehr Tempo in der Partie, „aber dafür haben wir auch wieder mehr technische Fehler fabriziert“, sieht der Trainer noch einiges an Arbeit auf sich und seine Mannschaft zu kommen. „Da kommt das spielfreie Fastnachtswochenende gerade recht. Da können wir unseren Fokus in der Trainingsarbeit auf das Umschaltspiel und den Torabschluss legen“, so Frank Herbert.

Sebastian Haas fehlt

Denn wie in den letzten Wochen immer wieder, leistete sich der TVG auch gegen den Tabellenletzten viele vergebene Chancen. „Da fehlt es an der nötigen Lockerheit, dem Selbstverständnis, dass man das Ding einfach reinmacht“, findet der Coach, dessen Team dennoch über 21:14 (41.) und 24:18 bis zum Neun-Tore-Sieg nichts anbrennen ließ.

Entsprechend wollte Herbert auch nicht allzu viel kritisieren: „Man muss schon sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben in der Abwehr ein sehr gutes Fundament geschaffen. Das ist extrem wichtig und viel wert. Jetzt arbeiten wir in aller Ruhe weiter.“

Nicht zu vergessen ist dabei auch, dass mit Sebastian Haas am Sonntag der etatmäßige Spielmacher privat verhindert war. Ihn vertraten zwar Till Haas und Johannes Krist gut, aber die ordnende Hand und die Automatismen im Spiel der Groß-Rohrheimer fehlten manchmal. „Insgesamt war das heute eine grundsolide Mannschaftsleistung, aus der Alexander Anthes mit einer richtig guten Leistung in Angriff und Abwehr diesmal herausgeragt hat“, bilanzierte Frank Herbert und zeigte sich „unterm Strich zufrieden“.

TVG-Tore: Niklas Fries (7), Anthes (5), Fröhlich (4/1), Till Haas (4/2), Erlemann (3), Gabel, Jan Fries (je 2), Heß, Reis (je 1). me