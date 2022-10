Gut gespielt und dennoch verloren

Lampertheim. „Wir haben heute nicht viel falsch gemacht. Dass wir dennoch verloren haben, lag daran, dass der Gegner einfach diesen Tick besser war.“ Achim Schmied, Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim, hätte zwar liebend gerne das Heimspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten TV Trebur gewonnen, zeigte sich nach dem 26:29 (13:16) aber mit der Vorstellung seines Teams einverstanden: „Das war absolut in Ordnung, was die Jungs heute abgeliefert haben.“

Nicht ganz zufrieden war er mit der Anfangsphase, als die Lampertheimer völlig neben sich standen und mit 0:5 (7.) ins Hintertreffen gerieten. „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden“, meinte er. Doch in der Folge hielt der TVL, der früh auch mit dem siebten Feldspieler agierte, den Rückstand in erträglichem Rahmen und nach dem 7:12 gelang es mit einem 5:0-Lauf zum 12:12 (26.) auszugleichen. „Leider gelang es uns dann nicht, in Führung zu gehen. Das wäre vielleicht das Momentum gewesen, um gegen diesen starken Gegner doch etwas zu holen“, so Schmied.

Zwei Mal für den TV Lampertheim erfolgreich: Wim Größler. © Berno Nix

Doch Trebur konterte, ging mit einem 16:13 in die Pause und legte auch im zweiten Abschnitt immer knapp vor. „Wir haben sehr gut dagegen gehalten, müssen allerdings akzeptieren, dass die Gäste eine richtig gute, erfahrene Mannschaft haben und auch gutes Tempo gegangen sind“, bilanzierte der TVL-Trainer.

Mit einem starken Jonas Gaebler auf der Mitte, der viele Akzente setzen konnte, und einer offensiver ausgerichteten Deckung machten die Spargelstädter den Treburern, die ohne Verlustpunkt die Tabelle anführen, zwar das Leben schwer, „aber unterm Strich waren sie die paar Prozent besser, um eine insgesamt ausgeglichenes Spiel für sich zu entscheiden“, so Schmied.

Trefferquote ausbaufähig

Nicht ganz zufrieden war er diesmal mit seinen Torhütern, die nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen konnten: „Wenn sie in Bestform gewesen wären, hätte das vielleicht noch etwas ausmachen können. Zudem war unsere Trefferquote von den Außenpositionen diesmal nicht gut genug“, bilanzierte der TVL-Coach, zollte seinem Team aber dennoch Lob: „Wenn es uns gelingt, diese Leistung zu konservieren, dann gewinnen wir die meisten Spiele in der Liga.“

TVL-Tore: Kühr (5), Zielonka, Pfendler (je 4), Gaebler (3), Karb, Reiber (je 2), Größler (2/2), Heiler, Hedderich, Lochbühler, Nieter (je 1). me