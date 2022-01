Gut fürs Gefühl

Mannheim. Es gehört mittlerweile zu den Gepflogenheiten des Sports, dass sich fast niemand mehr traut, mal so richtig einen rauzuhauen. Das mag man nun gut oder schlecht finden, ohne jetzt gleich eine Typendebatte vom Zaun zu brechen. Doch in seinem tiefsten Innersten sehnt sich dann doch jeder Fan irgendwie nach Persönlichkeiten, die sagen, was Sache ist. Oder ganz einfach mal ein forsches Ziel formulieren. So unrealistisch das zunächst noch klingen mag.

Im Jahr 2016 war es ein gewisser Andreas Wolff, der als Ersatztorwart einer stark ersatzgeschwächten deutschen Nationalmannschaft in die Handball-Europameisterschaft startete und selbst nach der Auftaktniederlage gegen Spanien in den Katakomben der ehrwürdigen Breslauer Jahrhunderthalle davon sprach, mit der Goldmedaille nach Hause fahren zu wollen. Ernst nahm ihn damals keiner, was noch die höfliche Umschreibung von akutem Realitätsverlust ist, den man dem Torwart zuschrieb. Die Schlagzeile nahm dennoch jeder gerne. Zweieinhalb Wochen später endete das Turnier. Und die Deutschen fuhren bekanntlich mit Gold nach Hause. Nach einem Finalsieg über Spanien. Mit einem während der EM zur Nummer eins aufgestiegenen und im Endspiel überragenden Wolff. Solch eine Geschichte kann man nicht erfinden. Aber wahrscheinlich auch nicht wiederholen.

Viel Lob, aber...

Fünf Jahre später ist der Gold-Glanz längst verflogen. Demut macht sich stattdessen bei den deutschen Handballern breit, was ja nicht die schlechteste Herangehensweise ist, wenn man seit Olympia-Bronze 2016 nichts mehr gewonnen und die WM 2021 auf dem historisch schlechten zwölften Platz beendet hat. Freuen durften sie sich am Sonntag nach dem 35:34-Testspielsieg über Olympiasieger Frankreich aber trotzdem, ohne gleich in grenzenlosen Jubel zu verfallen. Ein Test ist eben genau das, was es ist: ein Test.

vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen wird der deutschen Handball-Nationalmannschaft wegen Adduktorenproblemen weiterhin fehlen. „Wir gehen davon aus, in den Vorrundenspielen nicht auf ihn zurückgreifen zu können. Er macht zwar Fortschritte, aber man darf diese Verletzung nicht unterschätzen“, sagte Co-Trainer Erik Wudtke am Montag. Am Mittwoch macht sich die deutsche Mannschaft auf den Weg nach Bratislava, wo sie jeweils um 18 Uhr auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar) trifft.

Und so lobte Bundestrainer Alfred Gislason zwar zunächst einmal, dass seine Mannschaft nach einem Fünf-Tore-Rückstand „eine sehr gute Leistung“ gezeigt, Kai Häfner „im Angriff sehr gut“ und Julius Kühn „stark“ gespielt habe; dass Marcel Schiller fast „jeden Ball reingemacht“ und am Ende das taktische Manöver mit dem siebten Feldspieler „auch geklappt“ habe. Doch vor allem war der Isländer dann doch „erstaunt“, dass man mit 13 technischen Fehlern gegen Frankreich gewinnen kann. Übrigens: Er sprach diesen Umstand in seiner 15-minütigen Pressekonferenz gleich zweimal an, damit es auch bloß jeder mitbekam und keine zu hohen Erwartungen geschürt werden.

Man konnte Gislason allerdings verstehen. Seine Worte hatten wahrlich nichts mit Tiefstapelei oder gar einem Tritt auf die Euphoriebremse zu tun, vielmehr entsprachen die genannten Fakten der Realität und bestätigten den 62-Jährigen in seinen Ahnungen. „Also eingespielt sind wir gar nicht“, sagte der vom Ehrgeiz getriebene Perfektionist, der mit seiner umgebauten Mannschaft am Freitag (18 Uhr) gegen Belarus in die Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn startet. Die weiteren Vorrundengegner in Bratislava heißen Österreich (16. Januar, 18 Uhr) und Polen (18. Januar, 18 Uhr). Keine Laufkundschaft, aber eben auch keine Übermannschaften. Alle drei Gegner sollten zu besiegen sein – und dabei könnte das Frankreich-Erlebnis helfen.

„Für unser Team, für die Leistung heute und für die Vorbereitungszeit war das ein guter Abschluss. Dieses Spiel hat uns zusammengebracht“, sagte Mittelmann Luca Witzke, der mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer erzielte und nach seiner Einwechslung für den angeschlagenen Philipp Weber überzeugte. Witzke ordnete die Angriffe, steuerte das Spiel, setzte die Nebenleute in Szene und leistete sich weniger Ballverluste als der eigentlich gesetzte Weber, der zweifelsohne torgefährlicher ist – in der ersten Halbzeit aber auch seinen Anteil daran hatte, dass die Franzosen zu Gegenstoßtoren kamen. Witzke spiele zwar „unauffällig“, aber „sehr effektiv“, lobte Gislason den Leipziger, der mit seinem Siegtor dafür sorgte, dass die Deutschen mit einem guten Gefühl nach Bratislava reisen.

Von Vergleichen mit dem Sensationssieg von 2016 will der wurfgewaltige Rückraum-Rechtshänder Kühn allerdings trotz des Sieges über Frankreich nichts mehr wissen: „Davon haben wir zuletzt vor jedem Turnier gesprochen, aber nach fünf Jahren ist das Thema auch mal durch.“ Vielleicht wird einfach eine neue Geschichte geschrieben. Andreas Wolff ist ja immer noch dabei.