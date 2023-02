Groß-Rohrheim zieht Arheilgen den Zahn

Groß-Rohrheim. Die harte Arbeit zahlte sich aus: Nach einer intensiven Trainingswoche feierten die Handballer des TV Groß-Rohrheim einen überzeugenden 32:24 (18:9)-Heimsieg gegen die SG Arheilgen und zogen im Bezirksoberliga-Klassement am direkten Konkurrenten vorbei, verbesserten sich auf Rang sechs mit nun 22:16 Punkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Justus Fröhlich erzielte das vorentscheidendende 29:20. © Nix

„Das war eine ganz starke Leistung meiner Mannschaft“, lobte TVG-Trainer Frank Herbert. Die erste Hälfte war für den engagierten Coach „vielleicht die beste Halbzeit der ganzen Saison“. Nachdem die Groß-Rohrheimer im Hinspiel noch böse überrascht wurden, schnell 0:5 hinten lagen und am Ende mit 25:31 unterlagen, überraschte Herbert die Gäste diesmal mit einer offensiven 4:2-Deckung. Die Folge: Nach elf Minuten führten die Gastgeber in der Bürgerhalle schon mit 7:1. „Diese Führung hat uns natürlich auch viel Sicherheit in unseren Aktionen gegeben“, sah der Trainer eine rund um gute Leistung bis zur Pause. Zwischenzeitlich stellte er die Deckung wieder auf die gewohnte 6:0 um, die vor einem glänzend aufgelegten Alexander Wägerle im Tor ebenfalls hervorragend funktionierte.

Gute Defensive als Basis

Die gute Defensive war dann auch der Grundstein für das schnelle Umschaltspiel und die gelungenen Offensivaktionen. Über 12:5 (16.) legte der TVG bis zur Pause schon vorentscheiden ein 18:9 vor. „Wichtig war auch, dass wir diesmal sehr wenige Fehler gemacht haben. Die Jungs waren sehr konzentriert und haben das abgerufen, was wir in den letzten Trainingseinheiten uns erarbeitet haben“, lobte Herbert.

In der zweiten Hälfte spielte Arheilgen dann zwar etwas besser mit, fand öfter Mittel gegen die Groß-Rohrheimer Deckung, aber ernsthaft in Gefahr gerieten die Ried-Handballer nicht. Ab dem 21:11 (35.) führte der TVG meist mit zehn Toren. Erst nach dem 26:16 (45.), schmolz der Vorsprung auf sechs Tore zusammen (26:20, 50.), aber nach einem Doppelpack von Louis Erlemann zum 28:20 und dem Treffer von Justus Fröhlich zum 29:20 (52.), war der Sieg in trockenen Tüchern.

„Jetzt müssen wir diesen Schwung mitnehmen, müssen die Intensität im Training weiter hochhalten und dann auch am nächsten Samstag im Heimspiel gegen Crumstadt/Goddelau so eine Leistung bringen“, fiebert Frank Herbert schon dem Duell mit seinem ehemaligen Verein entgegen. „Natürlich ist das für mich etwas Besonderes. Ich hatte dort eine interessante Zeit, ehe ich vor der Saison hier nach Groß-Rohrheim kam“, gibt der Trainer zu und hätte wohl nichts gegen eine Wiederholung des 32:25-Erfolges aus dem Hinsspiel einzuwenden.

TVG-Tore: Niklas Fries (13/3), Fröhlich (7), Anthes (5), Till Haas, Erlemann (je 2), Reis, Ryan Haas (je 1), Gabel (1/1). me