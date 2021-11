Groß-Rohrheim zeigt Auswärtsgesicht

Groß-Rohrheim. Zwischen den Leistungen in der heimischen Bürgerhalle und auf fremdem Parkett klafft bei den Landesliga-Handballern des TV Groß-Rohrheim derzeit eine gewaltige Lücke. Dies wurde auch am Sonntagabend bei der 28:37 (16:23)-Niederlage bei der SG Egelsbach deutlich. „Mit einer Leistung wie zuletzt beim 34:32-Heimsieg gegen Bieberau wäre auch hier was drin gewesen. Zumindest hätten wir nicht so deutlich verloren“, ist sich Thomas Fox, Torwarttrainer der Ried-Handballer sicher.

Fox und Baumann springen ein

Fox übernahm das Coaching gemeinsam mit dem ehemaligen Spieler Lukas Baumann, der sich inzwischen als Athletiktrainer beim TVG einbringt. Gemeinsam vertraten sie den beruflich verhinderten Coach Tim Borger. „Tim hatte die Mannschaft sehr gut eingestellt. Wir wussten genau, was uns erwartet. Aber nach zehn, elf Minuten war ein Bruch drin“, musste Fox mit ansehen, wie seine Mannschaft nach dem 5:5 (6.) in Unterzahl mit 5:8 ins Hintertreffen geriet und nach einem kurzen Aufbäumen (7:9, 11.) abreißen lassen musste. Egelsbach baute seinen Vorsprung über 15:10 (20.) auf 19:11 (22.) aus.

Nach dem 16:23 zur Pause kämpfte Groß-Rohrheim zwar, blieb aber glücklos. Nach dem 18:25 (34.) wuchs der Rückstand auf 20:33 (46.) an und die Messe war gelesen. „Da haben sich einige technische Fehler eingeschlichen, die Egelsbach eiskalt ausgenutzt hat“, so Fox. Immer wieder waren die Gastgeber über die erste und zweite Welle erfolgreich, Groß-Rohrheim lief nur noch hinterher. „Das war einfach ein gebrauchter Tag. Wir konnten den Hebel einfach nicht mehr umlegen. Unsere jungen Spieler mussten heute wieder etwas Lehrgeld zahlen“, bilanzierte Fox.

Entmutigen lässt man sich beim TVG aber auch von solchen Ergebnissen nicht: „Wir haben das mit dem Vorstand und den Spielern vor der Saison besprochen: Wir wissen, dass wir eine junge Mannschaft haben. Die Jungs entwickeln sich von Woche zu Woche, sind selbstkritisch und reflektieren sehr gut. Und ich bin überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind“, betont Fox.

Das nun kommende spielfreie Wochenende kommt für die Groß-Rohrheimer aber gerade recht. Jetzt gilt es, die Akkus wieder aufzuladen, die eine oder andere Blessur auszukurieren und sich dann akribisch vorzubereiten auf das Spiel gegen den TV Büttelborn – und da will man wieder das „Heimgesicht“ zeigen, wie Fox mit Blick auf die Partie in der Bürgerhalle betont.

TVG-Tore: Niklas Fries (9/4), Till Haas (6/2), Alexander Anthes (4), Jan Fries (3), Kautzmann, Sebastian Haas (je 2), Heß, Ryan Haas (je 1). me