Groß-Rohrheim überzeugt

Groß-Rohrheim. „Das war ein überzeugender Auftritt von uns“, lobte Frank Herbert, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Groß-Rohrheim, seine Mannschaft nach dem 31:22 (16:10)-Derbysieg bei der MSG Lorsch/Einhausen. „Wir waren in der Deckung stark und im Angriff dominant“, fand der Coach. Sein Gegenüber, MSG-Trainer Norbert Metzger, gestand die Überlegenheit der Gäste an: „Wir hatten mit der anfänglichen 4:2-Deckung Groß-Rohrheims enorme Probleme und fanden dann später auch gegen die 6:0 kein Mittel“, gab er zu.

Die Gäste führten bereits mit 4:0 (7.), ehe Lorsch seinen ersten Treffer erzielte. Das 11:4 (22.) kam dann schon einer Vorentscheidung gleich. Gestützt auf einen starken Alexander Wägerle im Tor ließ der TVG nichts anbrennen und baute in der Folge seinen Vorsprung noch weiter aus. Über 24:15 (42.) und 27:17 (49.) war das 30:18 (52.) die höchste Führung, ehe Lorsch/Einhausen noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. „Wir waren über die gesamte Spielzeit konsequent, haben nicht nachgelassen und vor allem ist es uns gelungen, die Leistungsträger der MSG kalt zu stellen“, so Herbert.

Da fiel es auch nicht sonderlich ins Gewicht, dass Alexander Anthes für den TVG angeschlagen in die Partie gegangen war, sich in der 40. Minute auch noch eine Augenverletzung zuzog und nicht mehr weitermachen konnte. Eine starke Leistung lieferte Louis Erlemann ab, der aus dem rechten Rückraum zehnmal erfolgreich war und dabei eine starke Quote aufwies. Ebenfalls überzeugend: Kapitän Till Haas. „Er ist seit Wochen in bestechender Form“, verteilte Frank Herbert ein Sonderlob und dankte auch den vielen Zuschauern, die die Fahrt in die Einhäuser Sporthalle mitgemacht haben: „Zwei Drittel der Zuschauer hier sind von uns gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht und zeigt, dass unsere guten Leistungen auch honoriert werden“, sagte der Trainer nach dem siebten Sieg in Folge. Dadurch geht Groß-Rohrheim als Tabellenfünfter in die Osterpause, ist inzwischen punktgleich mit dem Vierten SV Erbach. Allerdings warten noch drei ganz schwere Spiele auf den TVG: In drei Wochen kommt Heppenheim zum Derby, dann geht es zum Titelfavoriten Pfungstadt, ehe die Runde mit einem weiteren Derby in eigener Halle gegen die HSG Bensheim/Auerbach zu Ende geht. „Wenn wir unsere Form aber jetzt halten können, dann ist auch in diesen Spielen alles drin“, sagte Herbert.

MSG-Tore: Schierk (6/5), Best, Eichhorn (je 4), Wiegand (3), Kraft (2), Glanzner, Albert, Kubasta (je 1).

TVG-Tore: Erlemann (10), Till Haas (9), Niklas Fries (7/1), Fröhlich (3/1), Heß, Sebastian Haas (je 1). me