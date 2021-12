Groß-Rohrheim steht sich selbst im Weg

Groß-Rohrheim. Was waren das für Handball-Festtage, wenn der TV Groß-Rohrheim und der TV Büttelborn aufeinandertrafen. Über viele Jahre kreuzten die beiden alten Rivalen die Klingen und es kochten regelmäßig die Emotionen hoch. Thomas Fox, der als Aktiver einige dieser denkwürdigen Spiele mitmachte, hoffte genau auf solch eine Partie, als er am Samstag in die Bürgerhalle kam. Nachdem sich Landesliga-Coach Tim Borger krankheitsbedingt abgemeldet hatte, übernahm Torwarttrainer Fox gemeinsam mit dem ehemaligen Spieler Lukas Baumann das Coaching. „Wir hatten uns einiges vorgenommen, aber leider scheiterten wir an der Umsetzung“, sprach er nach der 23:28 (9:16)-Niederlage für sich und die Mannschaft.

Dabei war Fox überzeugt: „Büttelborn war angesichts der Ausfälle einiger Leistungsträger heute schlagbar. Wir hätten eine solide Leistung gebraucht. Das hätte wohl gereicht“, sah er die Gäste verwundbar. Doch auch seine Mannschaft zeigte nicht ihren besten Handball. „Spielerisch waren wir nicht weit weg, aber nach einer Schwächephase in der ersten Hälfte sind wir immer hinterhergelaufen“, musste Fox mit ansehen, wie aus dem 5:5 (10.) ein 5:10 (17.) wurde. Im Angriff scheiterte der TVG in dieser Phase dreimal an Pfosten und Latte, vergab einen Siebenmeter und Büttelborn nutzte dies eiskalt aus.

Jan Fries war einer der Aktivposten gegen Büttelborn. © Thomas Neu

„Natürlich war die Chancenverwertung ein Problem. Aber dazu kam, dass bereits nach dem 5:10 einige die Köpfe hängen ließen, statt ein Aufbäumen zu zeigen. Wir sind derzeit leider nicht so gefestigt, können nicht diese Emotionen ins Spiel bringen, die nötig wären“, bemängelte Fox.

Selbstvertrauen fehlt

Kurz nach der Pause lag Groß-Rohrheim mit 9:17 zurück, spielte danach zwar wieder ordentlich mit, aber die ganz große Aufholjagd blieb aus. „Einige unserer eigentlichen Leistungsträger erwischten heute einen eher schlechten Tag. Das soll aber kein Vorwurf sein, schließlich haben sie bislang fast immer geliefert“, so der Torwarttrainer, der vielmehr die jungen Akteure, die mehr in der zweiten Reihe stehen, in die Verantwortung nehmen will.

„Wir geben den Jungs einen Freifahrtschein. Wir sagen immer wieder, dass sie Fehler machen dürfen. Sie sollen etwas probieren, sollen sich Würfe nehmen, alles versuchen. Doch leider verstecken sie sich noch viel zu oft“, findet der erfahrene Fox.

Ein Spieler aus der jungen Garde, der sich zuletzt hervorragend entwickelt hat, gehörte auch gegen Büttelborn zu den Aktivposten: Kreisläufer Jan Fries. „Er geht momentan voran. Manchmal etwas ungestüm, aber immer mit vollem Einsatz“, lobt Fox. Der 18-jährige Fries ist in der Offensive kaum zu halten, schnappt sich die unmöglichsten Bälle und verwandelt sie sicher. Aber auch in der Defensive steht er schon seinen Mann, rackerte auch gegen die routinierten Büttelborner. „Manchmal muss man ihn etwas bremsen, aber er probiert immer wieder etwas. Und dass er in seinem Alter auch mal Fehler macht, ist doch ganz normal. Da wird von uns aus dem Trainerteam nie irgendjemand was sagen“, wünscht sich Fox solche ein unbeschwertes Auftreten auch von den anderen Youngsters im Kader.

Gegen Büttelborn blieb die Intitalzündung von der Bank aus, so dass in Anbetracht der kleinen Leistungsdelle der Stammspieler am Ende eine Fünf-Tore-Niederlage zu Buche stand, „die eigentlich unnötig war. Heute hätten wir mit etwas mehr Biss und Leidenschaft was holen können“, war sich Fox sicher.

TVG-Tore: Jan Fries (5), Till Haas (5/3), Niklas Fries, Alexander Anthes (je 4), Sebastian Haas (3), Heß, Erlemann (je 1). me

