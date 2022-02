Groß-Rohrheim kämpft mit Corona

Groß-Rohrheim. Seit über einem Monat absolvierten die Handballer des TV Groß-Rohrheim schon kein Spiel mehr. Die letzte Landesliga-Partie datiert vom 9. Januar, als man das Nachholspiel bei der HSG Langen knapp mit 28:30 verlor. Seitdem fiel ein Spiel nach dem anderen der Corona-Pandemie zum Opfer, entweder weil es Fälle beim Gegner oder bei den Ried-Handballern selbst gab. Auch jetzt, vor dem Spiel am Sonntagabend (18 Uhr) beim verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Griesheim, gibt es beim TVG wieder einen Fall. „Aber der Spieler war nicht mehr im Training dabei. Wir testen fleißig und ich gehe davon aus, dass wir in Griesheim spielen können“, meint Trainer Tim Borger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn die Fronten klar sind und die Groß-Rohrheimer als krasser Außenseiter antreten: Die fehlende Spielpraxis kann den Unterschied nicht machen. Schließlich wartet man beim TuS noch länger auf ein Pflichtspiel. Das letzte der Griesheimer datiert vom 17. Dezember. „Aber die werden das Handballspielen nicht verlernt haben“, erwartet Borger eine „spielerisch ganz starke Mannschaft“.

„Unglaublich ausgeglichen“

TVG-Trainer Tim Borger hat zurzeit keinen leichten Job. © berno Nix

Es falle schwer, sich bei Griesheim nur auf einen Mannschaftsteil oder gar nur einen Spieler zu konzentrieren: „Sie sind unglaublich ausgeglichen besetzt. Haben eine starke Deckung, kommen über das Tempo-Spiel, haben gute Rückraumspieler“, zählt Borger auf und kommt dann zum ganz großen Unterschied zu seinem Team: „Sie haben auch eine hervorragend besetzte Bank. Sie können ohne viel Qualitätsverlust wechseln“, hat der TVG-Trainer beobachtet. Genau das ist bislang das Defizit bei Groß-Rohrheim. Die erste Sechs verfügt ohne Zweifel über Landesliga-Niveau, aber von der Bank fehlt die Unterstützung. Und so hofft man bei den Ried-Handballern, dass endlich einmal bei einem der jungen Spieler der Knoten platzt. „Das sind alles gute Jungs. Sie müssen sich aber mehr zutrauen, um Entlastung bieten zu können“, so Borger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Hinspiel gegen Griesheim zeigte der TVG eine ordentliche Leistung, verlor aber dennoch deutlich mit 22:29. „Jetzt wird es darum gehen, dass wir uns teuer verkaufen. Und mal schauen. Derzeit weiß man ja nie, wie sich ein Kader am Spieltag tatsächlich zusammenstellt. Vielleicht fehlen bei Griesheim auch ein paar Spieler oder sie nehmen uns etwas auf die leichte Schulter“, will Borger sich keinesfalls kampflos geschlagen geben. „Es ist auf alle Fälle ein ganz einfaches Spiel für uns: Als Tabellenletzter erwartet von uns beim verlustpunktfreien Primus niemand etwas“, bringt es der Trainer auf den Punkt. me