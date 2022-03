Groß-Rohrheim geht die Kraft aus

Groß-Rohrheim. „Das war heute eindeutig zu wenig“, ärgerte sich Tim Borger, Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rohrheim, über eine unnötige 19:26 (11:16)-Heimniederlage gegen den TSV Pfungstadt. „In der Abwehr haben wir gut gearbeitet, die Jungs haben auch klasse gekämpft. Aber nur 19 Tore zu erzielen, das ist eindeutig zu wenig“, meinte der enttäuschte Coach.

Dabei hatte Borger mit seiner Mannschaft im Vorfeld intensiv an Lösungen gegen die gute TSV-Deckung gearbeitet. „Aber irgendwann macht sich leider auch bemerkbar, dass wir im Training nie im Sechs-gegen-Sechs etwas ausprobieren können“, so der Trainer. Auch zum Spiel hatte er wieder einmal nur acht Feldspieler zur Verfügung, was sich mit zunehmender Dauer auch bemerkbar machte: „Noch nicht in der ersten Hälfte, aber im Laufe der zweiten war ein Kräfteverschleiß schon zu erkennen.“

Besonders bitter: Ein Heimsieg gegen den TSV Pfungstadt, der wohl auch mit in die Abstiegsrunde gehen wird, hätte die Ausgangssituation für die Groß-Rohrheimer im Kampf um den Klassenerhalt deutlich verbessert, da die Punkte gegen die Konkurrenz mitgenommen werden. So aber sieht es immer düsterer für den TVG aus. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir im Nachholspiel am Donnerstagabend etwas holen“, richtete Borger den Blick gleich wieder nach vorne. Mit dem Drittletzten MSG Roßdorf/Reinheim kommt der nächste Kandidat in die Bürgerhalle, gegen den eigentlich ein Sieg Pflicht wird. „Aber Favorit sind wir angesichts der derzeitigen Situation gegen keinen Gegner. Wir haben sicherlich Chancen, aber nur, wenn wir an unser Top-Niveau herankommen“, so Borger.

Gegen Pfungstadt hielt das Schlusslicht nur bis zum 5:5 (11.) durch Till Haas mit, dann zog der TSV auf 10:6 (19.) und 16:10 (28.) davon. „Wir haben immer wieder klarste Chancen ausgelassen und uns auch technische Fehler erlaubt, mit denen wir Pfungstadt stark gemacht haben“, sah der TVG-Trainer weniger die überragende Spielweise der Gäste als ausschlaggebend würden wachsenden Rückstand an, als vielmehr die eigenen Patzer.

Die Entscheidung fiel spätestens Mitte der zweiten Hälfte, als Pfungstadt erstmals mit zehn Toren führte (22:12, 43.). „Wir hätten heute noch Stunden spielen können und hätten nichts geholt“, meinte Borger mit Blick auf die immer wieder eingestreuten Fehler, die ein Herankommen verhinderten. „Jetzt gilt es, am Dienstagabend im Training konzentriert zu arbeiten und dann gegen Roßdorf am Donnerstag alles in die Waagschale zu werfen“, will sich Borger und sein Team keinesfalls kampflos geschlagen geben. Neben der Aufgabe gegen Roßdorf hat der TVG auch noch die Nachholspiele gegen den Tabellendritten SG Egelsbach und vor allem auch gegen den Drittletzten HSG Bieberau-Modau. Tim Borger dazu: „Aus den drei Spielen können wir noch einige Punkte holen. Aber dafür muss vieles passen, vor allem die personelle Situation.“

TVG-Tore: Sebastian Haas, Niklas Fries (je 5), Till Haas (5/2), Ehlert (2), Olf, Anthes (je 1). me

