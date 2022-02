Glaube an Klassenerhalt lebt weiter

Groß-Rohrheim. Beim TV Groß-Rohrheim ist es mal wieder an der Zeit, Punkte einzufahren. „Wir haben jetzt eine lange Durststrecke durchgemacht. Wenn wir nicht schon frühzeitig den Anschluss verlieren wollen, müssen wir wieder liefern“, meint Tim Borger, Trainer der Landesliga-Handballer aus dem Ried, vor dem Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen den TSV Pfungstadt.

Mit 3:15 Punkten liegt der TVG schon mit drei Zählern Rückstand auf die davor positionierten Teams auf dem letzten Platz. „Dass wir hinten in der Tabelle feststecken, war nach dem bisherigen Rundenverlauf zu erwarten. Aber wir wollen unsere Chance auf den Klassenerhalt wahren – und dazu muss man gegen Mannschaften aus der zweiten Hälfte der Liga, wie eben Pfungstadt, zu Hause gewinnen“, gibt sich Borger kämpferisch.

Dabei weiß er noch zu gut, dass seine Spieler beim Hinspiel in Pfungstadt kein Bein auf den Boden bekamen und sang- und klanglos mit 19:28 untergingen. „Da waren wir wirklich schwach“, so Borger, „aber jetzt sind wir zu Hause, und in der Bürgerhalle haben wir schon einige richtig gute Spiele gezeigt. Jetzt wäre es auch mal wieder an der Zeit dafür.“

Play-downs ab dem 23. April

Zwar stehen für den TV Groß-Rohrheim noch fünf Spiele aus, aber an die theoretisch noch mögliche Teilnahme an den Aufstiegsspielen glaubt niemand mehr. „Entsprechend geht es darum, dass wir uns in den nächsten Wochen noch eine gute Ausgangsposition für die Play-downs verschaffen“, fordert Borger. Diese beginnen am 23. April mit den Spielen zwischen den letzten vier der ersten und zweiten Staffel der Landesliga und werden bis zum 11. Juni dauern. Da die Punkte gegen die direkten Konkurrenten mit in die Abstiegsspiele genommen werden, kommt Partien wie nun gegen Pfungstadt eine besondere Bedeutung zu. Entsprechend fordert Borger „eine couragierte Leistung“ seine Mannschaft, die wohl in der aktuellen Bestbesetzung antreten kann.

Besonders achten muss die TVG-Deckung auf den Pfungstädter Torjäger Maximilian Damm, der in der Torschützenliste auf Rang vier steht und im Hinspiel zehnmal erfolgreich war. Darüber hinaus hat der TSV mit dem erfahrenen Daniel Bartylak einen Torhüter zwischen den Pfosten, der an einem guten Tag zum Unterschiedsspieler werden kann. „Ihn dürfen wir auf keinen Fall warmwerfen, sondern müssen konsequent unsere Chancen nutzen“, kennt Borger die Qualitäten des Gegners. me