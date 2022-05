Heddesheim. Erfolgreiches Wochenende für die Badenliga-Handballer der SG Heddesheim: Bei der SG Stutensee-Weingarten legten sie ein 28:24 (14:11) vor und verschafften sich damit vor dem alles entscheidenden Rückspiel am Samstag (18 Uhr) eine glänzende Ausgangsposition. Darüber hinaus hat in der Oberliga der TSV Birkenau einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Sollten die Odenwälder die Liga halten, dann wären Heddesheim und Stutensee automatisch gerettet. „Aber darauf wollen wir uns nicht verlassen. Wir wollen mit einem Sieg zu Hause überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen“, erklärte Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH.

Die Heddesheimer präsentierten sich in der Sporthalle in Stutensee-Blankenloch glänzend eingestellt, steckten auch das ungewohnte Harzverbot weg und setzten sich nach dem 2:3 auf 5:3 (8.) ab. Danach bauten sie die Führung auf 9:5 (19.) aus. In der Folge schlichen sich Unkonzentriertheiten ein, so dass die Gastgeber, die wider Erwarten doch auf ihren Torjäger Johannes Milbich verzichten mussten, auf zwei Tore herankamen (13:11).

Nach der Pause blieb die Partie eng: Die SGH legte zwar immer vor, schaffte es aber nie, sich deutlich abzusetzen. Als Jonas Bauer eine – durchaus vertretbare – Rote Karte kassierte, schwächte dies die Heddesheimer Defensive merklich. Aber mit viel Kampfgeist verteidigte die Mannschaft von Trainer Mario Donat auch nach dem 22:21 (54.) ihre Führung, erhöhte in der Schlussphase wieder bis zum 28:24-Endstand und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

HG Saase macht ersten Schritt

Die Chancen auf den Klassenerhalt und damit ein weiteres Jahr in der Frauenhandball-Badenliga sind bei der HG Saase deutlich gestiegen. Durch einen 23:20 (13:11)-Erfolg gegen die SG Stutensee-Weingarten ist den Bergsträßerinnen das Minimalziel, der vorletzte Rang in der Abstiegsrunde, nicht mehr zu nehmen. „Wir wollen jetzt aber noch versuchen, Drittletzter zu werden. Dann wären wir endgültig auf der sicheren Seite“, erklärt HG-Trainer Branko Dojcak, der damit allen Eventualitäten aus dem Weg gehen möchte.

Die Leistung gegen das Schlusslicht bezeichnete Dojcak als „nicht gut, aber erfolgreich“. Und das dürfte letztlich das einzige sein, was zählt: „Als Trainer kann man mit so vielen technischen Fehlern nicht zufrieden sein. Aber wenn wir so die Klasse halten, soll es mir recht sein.“

Von Anfang an legte Saase vor, aber nach dem 11:4 (19.) geriet etwas Sand ins Getriebe, die Nervosität wurde deutlich und Stutensee kam wieder auf zwei Tore heran (13:11). In der zweiten Hälfte war der Sieg erst nach dem Doppelpack von Jessica Ganshorn zum 23:19 (59.) in trockenen Tüchern. me