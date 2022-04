Genauer Blick hilft

Lampertheim. Ein flüchtiger Blick auf das Klassement der Frauenhandball-A-Liga reicht derzeit nicht aus. Man muss schon genauer hinsehen, um zu erkennen, dass die FSG Lola mit 15:3 Punkten derzeit die besten Chancen auf die Meisterschaft besitzt. Mit nur neun absolvierten Spielen liegt das Team von Trainer Dieter Petermann hinter Primus Crumstadt (20:4) und der SKG Roßdorf, die sogar mit 16:10 Punkten Zweiter ist. „Ich bin ja wirklich schon lange als Trainer aktiv. Aber ein so zerfledderte Runde habe ich noch nie erlebt“, meint Petermann vor dem Heimspiel am Sonntagabend (18 Uhr, Jahnhalle Lampertheim) gegen die TGB Darmstadt II.

Gegen den Siebten zählt für die Lolas nur ein Sieg, auch wenn ihr Trainer ausdrücklich auf die Ausgeglichenheit in der Liga hinweist: „Man muss in jedem Spiel seine Leistung bringen, sonst kann es auch böse Überraschungen geben“, mahnt er. In der zuletzt spielfreie Zeit hat Petermann mit seiner Mannschaft intensiv an der Deckung und im athletischen Bereich gearbeitet. „Wir werden unsere Deckung wieder etwas umstellen, von unserer 6:0 auf eine offensivere 4:2-oder 3:2:1-Variante gehen“, verrät er. Damit möchte Petermann verhindern, dass seine Spielerinnen sich zu weit zurückfallen lassen und es verpassen, den Gegner unter Druck zu setzen: „Wir wollen wieder mehr ins Tempospiel kommen.“

Personell haben die Lolas derzeit nur wenige Sorgen. Zwar befinden sich Jana Brötzmann und Torhüterin Eva Wirth im Urlaub, „aber alle anderen sind fit“, gibt der FSG-Trainer grünes Licht. „Wenn man ganz oben mitspielen will, dann ist das sicherlich eine Partie, die man gewinnen muss“, lässt Petermann an der Zielsetzung keine Zweifel aufkommen. me

