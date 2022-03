Gelungener Saisonabschluss

Mannheim. Die Play-off- und Play-down-Spiele in der Handball-Badenliga sorgen für Spannung und große Emotionen: Am wenigsten aufgeregt ging es noch beim TV Friedrichsfeld zu: Nach einem 33:28-Hinspielsieg bei der SG Stutensee-Weingarten sorgte der TVF mit einem 32:23-Erfolg im Rückspiel für ein frühes, aber erfolgreiches Rundenende mit dem Klassenerhalt.

Ebenfalls schon durch ist die SG Leutershausen II, die nach dem 24:23-Heimsieg auch die Partie beim HSV Hockenheim knapp mit 29:27 gewann und für ein weiteres Jahr Badenliga planen kann, nachdem es in der Gruppenphase zuvor gar nicht rund lief. In 14 Spielen wurde gerade einmal vier Punkte geholt.

Friedrichsfelds Luca Seitz nimmt Maß. Der Rechtshänder steuerte beim Sieg gegen die SG Stutensee-Weingarten sechs Treffer bei. © Berno Nix

Nachsitzen muss indes die SG Heddesheim und mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Gelang eine Woche zuvor noch ein 22:20-Sieg bei der HSG St. Leon/Reilingen, stand das Team von Trainer Mario Donat diesmal ziemlich neben sich und verlor mit 23:27.

In den Aufstiegsspielen ist der TSV Amicitia Viernheim eine Runde weiter – allerdings nach großem Zittern. Nach dem 30:27-Sieg bei der SG Pforzheim/Eutingen II verloren die Südhessen in eigener Halle mit 25:27.

Viernheim – Pforzh/Eutingen 25:27

„Ich bin heute um ein paar Jahre gealtert“, meinte Viernheims Trainer Christian Müller. Als seine Mannschaft Mitte der zweiten Hälfte mit 16:21 (45.) zurücklag, schien das Weiterkommen in weiter Ferne. „Da sah es wirklich nicht gut aus“, so Müller, der vor allem mit der Chancenverwertung gar nicht zufrieden war. „Aber kämpferisch waren die Jungs voll da“, fand er. Tatsächlich kam Viernheim wieder zurück, verkürzte immer wieder auf zwei Tore. Aber dass es reichen würde, war erst in der Schlussminute klar, als Jan Willner zum 25:27-Endstand traf. Nun wartet im Halbfinale der TV Knielingen auf die Südhessen. „Eine ganz schwere Aufgabe, auf die wir uns aber jetzt auch freuen“, ist Müller erleichtert, dass die Runde noch nicht beendet ist.

Heddesheim – St. Leon/R. 23:27

„Wir haben leider viel zu viele Chancen ausgelassen“, ärgerte sich SGH-Trainer Mario Donat, der nun mit seiner Mannschaft in die nächste Runde um den Klassenerhalt muss. Tatsächlich hätten alleine die vier vergebenen Strafwürfe gereicht, um die Runde vorzeitig zu beenden. „Jetzt wird es mit unserer Rumpfmannschaft richtig schwer“, sieht Donat einen Kräfteverschleiß.

Friedrichsfeld – Stutensee 32:23

Beim TVF war man schon optimistisch, dass es reichen könnte, aber dass es ein so souveräner Heimsieg würde – damit war nicht zu rechnen. „Unsere Mannschaft hat sehr konzentriert agiert und vor allem in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen lassen“, lobte TVF-Sprecher Florian Kuhn. So konnte sich Trainer Markus Gutsche auch erlauben, munter durchzuwechseln und im letzten Saisonspiel allen Akteuren Einsatzzeiten zukommen zu lassen.

Dabei gab Gutsche auch zu, dass seiner Mannschaft in die Karten spielte, dass bei Stutensee Johannes Milbich, der im Hinspiel 19 mal erfolgreich war, wegen einer Knieverletzung geschont wurde. Direkt nach der Pause schraubte der TVF den Vorsprung auf 17:12 und damit in der Addition aus beiden Spielen auf zehn Tore. Über 23:16 (46.) setzte sich Friedrichsfeld auf 27:18 (55.) ab und sorgte damit für einen gelungenen Rundenabschluss. me