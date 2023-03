Gelungener Auftritt

Lampertheim. Die Handballer des TV Lampertheim haben in der Bezirksliga-A ihre Pflicht erfüllt.In eigener Halle fertigte das Team von Trainer Achim Schmied den Tabellendrittletzten MSG Roßdorf/Reinheim II mit 36:22 (16:10) ab. „Das war wirklich eine sehr ordentliche Leistung von uns gegen einen Gegner, der vor allem in der ersten Viertelstunde deutlich besser spielte, als es der Tabellenstand vermuten lassen würde“, zollte der TVL-Coach den Gästen Respekt.

Roßdorf begann sehr konzentriert, hatte ein klares Spielkonzept und machte Lampertheim damit das Leben erst einmal schwer, führte sogar nach elf Minuten mit 6:5. Doch danach stabilisierten sich die Spargelstädter in der Defensive und agierten im Angriff wesentlich druckvoller. „Mit jeder Minute wurden wir sicherer und bei Roßdorf machte sich auch der Kräfteverschleiß bemerkbar“, erkannte Schmied, dass die MSG nicht über die nötige Breite im Kader verfügte, um seinem Team ernsthaft gefährlich zu werden.

Starke Offensivleistung

Aus dem 5:6 machte der TVL ein 8:6 und baute den Vorsprung bis zur Pause vorentscheidend auf sechs Tore aus. „Ganz wichtig war, dass wir nach der Pause gleich nachgelegt haben“, sagte Schmied mit Blick auf das 18:10 kurz nach dem Seitenwechsel, womit den Gästen endgültig der Stecker gezogen wurde.

Mit einer geschlossenen Teamleistung baute Lampertheim seine Führung kontinuierlich bis zum 34:17 (55.) aus, ehe in der Schlussphase ein paar Nachlässigkeiten einen noch deutlicheren Sieg verhinderten. „Aber damit müssen wir uns nicht weiter beschäftigen“, so Schmied. „Das war heute eine rundum gute Leistung, auf die wir weiter aufbauen können“, meinte er und lobte insbesondere die über weite Strecken starke Offensive: „Wir haben eine sehr gute Konsequenz an den Tag gelegt.“

TVL-Tore: Karb (6), Größler (6/3), Gaebler (5), Deissler, Bach (je 4), Nieter (4/1), Heiler (3), Kettler (2), Kühr, Lochbühler (je 1). me