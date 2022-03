Gegner der SGL stehen fest

Leutershausen. Die Gegner der SG Leutershausen in der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal stehen fest: Der Handball-Drittligist von der Bergstraße trifft auf den SV Salamander Kornwestheim, die HSG Rodgau Nieder-Roden und HBW Balingen-Weilstetten II. „Das ist eine anspruchsvolle Gruppe. Mit Balingen und Kornwestheim sind wieder zwei Mannschaften aus dem Süden dabei“, sagt SGL-Sportchef Mark Wetzel.

Wann und wo die Spiele ausgetragen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher. Bislang wurde nur ein Rahmenspielplan veröffentlicht. Fest steht allerdings, dass die SG Leutershausen am Samstag, den 2. April gegen den SV Salamander Kornwestheim in die Quali-Runde startet. Anpfiff in der Heinrich-Beck-Halle ist um 19.30 Uhr. red

