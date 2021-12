Funktioniert die Defensive, rechnet sich der TVL etwas aus

Lampertheim. „Das ist ein Spiel, in dem wir nichts zu verlieren haben“, blickt Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim „ganz entspannt“ auf das Heimspiel am Sonntag gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten. Schmied hatte die Spielgemeinschaft schon vor der Saison auf dem Zettel und sieht sich durch die bisherigen Ergebnisse bestätigt. Aber auch wenn er die Favoritenrolle eindeutig der HSG zuschiebt, so will er dies nicht als Kapitulation verstanden wissen: „Jedes Spiel fängt bei Null an und an einem guten Tag ist immer etwas möglich. Rüsselsheim ist sicherlich stark, aber in dieser Liga gibt es keine vollkommene Übermannschaft.“

Probleme im Training

Allerdings weiß Schmied noch nicht so recht, welcher Kader ihm zur Verfügung stehen wird. Einige Spieler sind angeschlagen, drohen krank auszufallen. Eine Trainingseinheit musste abgesagt, eine weitere in sehr abgespeckter Form gehalten werden. „Da waren wir gerade mal acht Spieler. Aber in dieser Woche sieht es zum Glück wieder etwas besser aus“, hofft der TVL-Coach, dass er am Sonntag eine schlagkräftige Mannschaft stellen kann.

Um die Rüsselsheimer zu ärgern oder gar zu bezwingen, ist für Schmied die Deckung der ausschlaggebende Faktor: „Wenn unsere offensive Abwehr funktioniert, hat es jeder Gegner schwer. Aber dazu ist extrem viel Laufbereitschaft und eine hohe Intensität nötig“, fordert er „eine Leistung nahe der 100 Prozent“. Während am Dienstag genau diese Defensivarbeit im Training den Schwerpunkt darstellte, ging es am Donnerstagabend noch einmal um den Angriff „und jetzt schauen wir mal, was drin ist“, so Schmied.

Angesichts der 4:4 Punkte ist Lampertheim aktuell im Soll, auch eine Niederlage gegen Rüsselsheim wäre kein Beinbruch. Aber danach folgen zwei Spiele, in denen der TVL punkten sollte: zuerst in Heppenheim (11.) und am Vorabend des vierten Advents zu Hause gegen Arheilgen (12.). „Wenn wir unser Ziel, unter die ersten Sieben und damit in die Aufstiegsrunde zu kommen, erreichen wollen, sind vier Punkte aus den drei Spielen bis Weihnachten nötig“, macht Schmied klar. Sollte schon gegen Rüsselsheim eine Überraschung gelingen, würde das für einen Puffer sorgen. me

