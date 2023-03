Funke springt auf die Fans über

Groß-Rohrheim. Es war ein begeisterndes Spiel, das die Bezirksoberliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim beim 30:21 (15:10)-Erfolg gegen die ESG Crumstadt/Goddelau ablieferten. Und der Funke sprang endlich auch wieder auf die Zuschauer in der Bürgerhalle über. Mit jedem Ballgewinn aus der offensiven, beweglichen 4:2-Deckung wurde die Stimmung besser, das Team bekam Rückenwind und in der Halle wurde es immer lauter. „Das hat heute richtig Spaß gemacht“, meinte im Anschluss auch Trainer Frank Herbert. Dass es zu einem richtig überzeugenden Sieg gegen seinen ehemaligen Verein Crumstadt/Goddelau kam, den Herbert noch bis Sommer letzten Jahres coachte, sorgte bei ihm selbst natürlich für besondere Begeisterung.

Start mit offensiver Deckung

Groß-Rohrheim begann wie schon eine Woche zuvor beim 32:24-Erfolg gegen Arheilgen mit einer ganz offensiven 4:2-Abwehr, setzte die sonst so spielstarken und torgefährlichen Crumstädter extrem unter Druck. „Das hat erneut klasse funktioniert. Meine Jungs haben super gearbeitet und den Gegner vor große Probleme gesetzt“, freute sich Herbert, dass sein Taktik aufgegangen ist. Über 5:2 setzte sich der TVG auf 7:3 (13.) ab und lag beim 11:6 (23.) erstmals mit fünf Toren vorne.

„Wenn wir da noch eine konsequentere Chancenverwertung an den Tag legen, gehen wir mit einer noch deutlicheren Führung als dem 15:10 in die Pause“, sah Herbert die Trefferquote bis dahin als einziges Manko in einem sonst starken Auftritt. Auch die Umstellung – analog zur Vorwoche – auf eine 6:0-Deckung zeigte Wirkung und brachte zwischenzeitlich noch einmal Stabilität ins Spiel der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel spielte Groß-Rohrheim weiter überzeugend. Beeindruckend: Nach dem 18:13 erhöhte der TVG in Unterzahl – Sebastian Haas musste für zwei Minuten auf die Bank – auf 20:13. Und mit zunehmender Spieldauer machte sich auch die bessere Physis der Gastgeber bemerkbar. „Unsere Spielweise ist schon kräftezehrend, aber die Jungs ziehen das klasse durch“, lobte Frank Herbert, der insbesondere dem Mittelblock der Deckung mit den unermüdlich rackernden Niklas Fries und Alexander Anthes großes Lob zollte. Mit einem Schmunzeln ergänzte der Trainer: „Niklas kam sicherlich entgegen, dass er im Angriff von Anfang an in Manndeckung genommen wurde. Da konnte er Kräfte sparen, die er dann in der Abwehr abrufen konnte.“ Tatsächlich löste der TVG auch das aus dem Spiel nehmen von Niklas Fries sehr gut. Er zog sich bis an die Mittellinie zurück, seine Mitspieler lösten den Angriff im Fünf-gegen-Fünf und nutzten die dadurch in der Breite entstehenden Räume geschickt aus. „In den letzten Wochen haben wir gezeigt, dass wir in der Abwehr schon eine tolle Entwicklung gemacht haben. Heute hat man das auch im Angriff gesehen. Das war schon eine sehr reife Leistung gegen eine Mannschaft, die trotz des Mittelfeldplatzes immer noch über herausragende Qualitäten verfügt. Da haben wir glänzend dagegen gehalten“, fand Herbert nur lobende Worte für seine Mannschaft.

Gäste-Trainer Bernd Massag versuchte beim Stand von 24:15 zehn Minuten vor dem Ende noch einmal mit einer Auszeit Gegenzusteuern und zumindest die Niederlage in Grenzen zu halten, doch auch das gelang nur bedingt. Groß-Rohrheim ließ nicht locker und feierte am Ende einen auch in dieser Höhe verdienten Erfolg.

Als Belohnung für die starke Leistung rückte der TV Groß-Rohrheim, der am kommenden Wochenende spielfrei ist und danach noch zwei Heimspiele in Folge hat, nun schon auf Rang fünf vor und hat mit 24:16 Punkten den Tabellenvierten SV Erbach (26:12) schon in Reichweite.

TVG-Tore: Niklas Fries (6), Till Haas, Fröhlich (je 5), Anthes (4), Sebastian Haas, Gabel, Krist (je 2), Heß (1). me