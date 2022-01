Eine gute Ausgangsposition haben sich die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde verschafft. Nach dem 24:17-Erfolg bei der SG Leutershausen II belegen die Friedrichsfelder Rang zwei (11:5 Punkte) hinter dem Titelfavoriten TV Hardheim (12:2). Am Samstagabend ab 18 Uhr steht nun das Heimspiel gegen den direkten Kontrahenten um den Einzug in die

...