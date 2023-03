Für den guten Zweck

Bergstraße. Dennis Rybakov kann sein Interview nicht zu Ende bringen. Mitten im Satz wird der ehemalige Trainer der HSG Weschnitztal von den Spielerinnen seiner neuen Mannschaft zur Polonaise „abgeholt“.

Der 44-Jährige ist angekommen als neuer Co-Trainer der Flames. Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach waren am Mittwochabend in der Hemsbacher Hans-Michel-Halle zu Gast und trafen auf die Landesliga-Frauen der HSG Bergstraße. Der Anlass war alles andere als erfreulich. Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien wollten die Handballerinnen und ihre Fangemeinden in einem Benefizspiel ein Zeichen setzen und Geld sammeln.

Mehr Zuschauer als erwartet

Die Vorlaufzeit war kurz und doch kamen 470 Zuschauer, die keinen Eintritt zahlen, aber fleißig spenden sollten. „Wir hatten die Idee zum Benefizspiel am Sonntag, haben bei beiden Vereine gefragt, ob das klappen könnte. Und hier sind wir nun“, sagte Ideengeber Manuel Schwindt. Mit seiner „Wellness Zeit Hemsbach“ ist der Hemsbacher Sponsor der Flames. „Wir haben mit 200 Zuschauern gerechnet. Dass es so viele sind, macht mich sehr froh.“ Der genaue Ertrag konnte noch nicht genannt werden.

Die Auerbacherinnen um ihre zehnfache Torschützin Lotta Heider ließen die sechs Klassen tiefer spielenden Bergsträßerinnen ein bisschen mitmachen, gewannen aber letztlich souverän 39:23 (18:9). Für die Flames war es eine Abwechslung vor dem spielfreien Bundesliga-Wochenende, an dem die DHB-Frauen im Rahmen eines Drei-Länder-Turniers mit HSG-Spielerin Amelie Berger am Sonntag (15 Uhr) in Heidelberg gegen Polen antreten. at