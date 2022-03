Fünf-Tore-Polster soll reichen

Mannheim. Ganz unterschiedliche Wünsche und Hoffnungen gibt es derzeit bei der Handballern in der Badenliga: Während man beim TSV Amicitia Viernheim hofft, dass die Runde noch möglichst lange geht, wünscht man sich bei der SG Heddesheim, der SG Leutershausen II und dem TV Friedrichsfeld ein schnelles Ende. Möglichst schon an diesem Wochenende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Während bei den Play-Downs zum Ende der Absteiger ausgespielt wird, steht bei den Play-Offs nach dem Finale der Aufsteiger in die Oberliga fest. Alle vier hiesigen Vereine eint, dass sie nach den Hinspielen am vergangenen Wochenende mit breiter Brust in die Rückspiele gehen können.

Der 7. Mai als Fernziel

Die Viernheimer haben ihr Viertelfinal-Hinspiel bei der SG Pforzheim/Eutingen mit 30:27 gewonnen. „Jetzt wollen wir zu Hause mit einem Sieg ins Halbfinale vorrücken“, erklärt Trainer Christian Müller mit Blick auf die Partie am Samstag (19.30 Uhr). „Aber es wird nicht einfach. Der Gegner hat uns das Leben schwer gemacht und wird sicherlich auch bei uns noch einmal alles geben“, warnt der Coach davor, sich schon zu sicher zu fühlen. Für den Sportlichen Leiter des TSV Amicitia, Ralf Schaal, ist klar, dass man die Favoritenrolle in dieser Partie inne hat. „Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir bis zum 7. Mai in der Runde bleiben“, so Schaal. Damit wären die Südhessen im Endspiel um den Oberliga-Aufstieg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ganz anders die Aussage von Mario Donat: Der Trainer der SG Heddesheim will am Sonntag (17.30 Uhr) „den Deckel draufmachen“. Im Hinspiel bei der HSG St. LeonRot gewann die SGH nach großem Kampf mit 22:20, „jetzt ist unser Ziel, zu Hause auch zu gewinnen und uns damit frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern“, fordert Donat, dass noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden. Deutlich schwerer ist die Ausgangssituation für Leutershausen II, das nur mit einem dünnen Polster von einem Tor (24:23) zum HSV Hockenheim muss.

Fast schon komfortabel mutet da das 33:28 des TV Friedrichsfeld an, das im Hinspiel bei der SG Stutensee-Weingarten geholt wurde. „Jetzt muss es natürlich unser Anspruch sein, auch zu Hause zu gewinnen“, stellt TVF-Sprecher Florian Kuhn unmissverständlich klar. Zumal sich die personelle Situation vor dem Heimspiel am Samstagabend (18 Uhr) etwas entspannt hat. Spielmacher Julian Doppler sollte nach überstandener Krankheit ebenso wieder dabei sein wie die Torhüter Luca Schmitt und Lukas Lauble. Ein Fragezeichen steht noch hinter Abwehrstratege Kevin Urban.

Umzug und Spendenaktion

TVF-Trainer Markus Gutsche will diesmal vor allem die Kreise von Johannes Milbich mehr einengen, der im Hinspiel herausragende 19 Treffer markierte. „Wir hoffen, dass das schon unser letztes Saisonspiel wird, müssen dafür aber noch einmal Gas geben“, fordert Gutsche.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Friedrichsfelder hoffen dabei auch auf Unterstützung von den Zuschauern im Ausweichquartier in der Konrad-Duden-Halle in Rheinau. Der Umzug wurde notwendig, da in der eigentlichen Heimspielstätte, der Lilli-Gräber-Halle, Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden. Da die Handballer diese Schicksale alles andere als kalt lassen, entschied man sich in Abstimmung mit dem Gesamtverein, dass die Einnahmen aus dem Spiel gegen Stutensee komplett den Menschen in der Gräber-Halle zu Gute kommen sollen. Und obendrauf legen die Handballer noch einen Euro aus jedem verkauften Bier – was sich bei einem Erfolg und damit einhergehenden Saisonabschluss durchaus summieren kann. me