Führer hört im Sommer bei FSG auf

Biblis. Mit dem Rücken zur Wand stehen derzeit die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim: Mit 3:15 Punkten stehen sie am Tabellenende und die personelle Situation lässt auch nicht sonderlich zuversichtlich auf das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen den SV Erbach blicken.

„Wir sind schon sehr knapp besetzt“, so FSG-Trainer Tobias Führer. Leider ziehen sich die Ausfälle wie ein roter Faden durch die Saison. Das ist alles andere als optimal“, muss der Coach auch im Training meist mit sieben, acht Spielerinnen zufrieden sein. „Das Training mit denen, die da sind, macht Spaß und der harte Kern zieht auch wirklich klasse mit, aber die sportliche Perspektive ist schon sehr schwierig“, gibt Führer zu.

Dies ist auch einer der Gründe, weshalb der engagierte Coach Mannschaft und Abteilungsvorstand darüber informiert hat, dass er nach der Runde seinen Posten zur Verfügung stellt. „Ich habe abseits von Biblis ein Paket an Aufgaben geschnürt, das viel Zeit verlangt“, erläutert er einen weiteren Grund für seine Entscheidung. So wird er weiterhin die Männer des TV Trebur trainieren, zudem die dortige A-Jugend, die sich anschickt, um die Hessenmeisterschaft zu spielen und in Pfungstadt übernimmt er eine ambitionierte weibliche B-Jugend.

Dennoch hat Führer der FSG Biblis/Gernsheim angeboten, bei Bedarf mitzuhelfen. „Vielleicht übernimmt ja ein weniger erfahrener Trainer oder eine Spielertrainerin den Posten. Dann bin ich gerne bereit, auch einmal pro Woche mitzuarbeiten“, so der Trainer, der in Biblis wohnt und den Kontakt zur Mannschaft keinesfalls abreißen lassen möchte. „Wir verstehen uns gut und wir bringen auch die Runde zusammen ordentlich zu Ende. Und wenn wir irgendwo Punkte mitnehmen können, dann werden wir das auch tun“, gibt sich Führer kämpferisch. Am liebsten würde er schon gegen den SV Erbach, der als Achter nur zwei Punkte mehr hat, etwas Zählbares holen: „Zu Hause, gegen einen direkten Konkurrenten – da gilt es.“ me